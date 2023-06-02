الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 56 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمراكز البحيرة

الحملة
الحملة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات بكافة مدن ومراكز المحافظة وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجه 21 للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة كاملاً وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 10 مراكز، تنفيذ 56 قرار إزالة على مساحة 2113 مترا مربعا ليصبح إجمالي ما تمت إزالته منذ انطلاق الموجة حتي الآن 275 حالة تعد على مساحة 167942م2.

وشددت  الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتم تحرير محاضر ضد المواطنين المخالفين وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

أراضي املاك الدولة إزالة 56 حالة تعدي التعديات على الأراضي الزراعي الأراضي الزراعية استرداد حق الدولة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

"حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".. "الوثائقية" تبدأ بث سلسلة وثائقيات 30 يونيو

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس

قبل العيد.. أسعار اللحوم "قائم" اليوم الجمعة 2 يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس