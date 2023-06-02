إزالة 56 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمراكز البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات بكافة مدن ومراكز المحافظة وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجه 21 للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة كاملاً وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 10 مراكز، تنفيذ 56 قرار إزالة على مساحة 2113 مترا مربعا ليصبح إجمالي ما تمت إزالته منذ انطلاق الموجة حتي الآن 275 حالة تعد على مساحة 167942م2.

وشددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتم تحرير محاضر ضد المواطنين المخالفين وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.