الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف بالمجان على 887 مواطنًا فى قافلة طبية بنجع حمادى

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادي ضمن القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

ونجحت القافلة فى توقيع الكشف الطبى على 887 مواطنا فى 7 تخصصات طبية بواقع "224 حالة طب أطفال، 207 حالات أمراض باطنة، 172 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 92 طب وجراحة الفم والأسنان، 71 حالة أمراض نساء وتوليد، 69 حالة جراحة عامة، 48 حالة تنظيم الأسرة"، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ79 حالة.

من جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه الى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٧٤ مواطنًا.

بادرة حياة كريمة حياة كريمه ضمن مبادرة حياة كريمة قافلة طبية مجانية طبية مجانية

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