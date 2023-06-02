الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بوستر" مُثير للجدل.. سميرة سعيد تعلن موعد طرح أغنيتها الجديدة "إنسان آلى"

سميرة سعيد
سميرة سعيد

طرحت الديفا سميرة سعيد برومو أغنيتها الجديدة "إنسان آلى " المقرر  طرحها خلال أيام، على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت سميرة: “أخيرا أغنية إنسان آلى.. أغنية تلخص ما بداخلي وداخل كل إنسان يعيش في هذا العالم المتوتر الملىء بالصخب والصوت العالى والتكنولوجيا الحديثة التى تحاصرنا وتجعلنا نشتاق إلى الهدوء وحياة الزمن الجميل.. ترقبوها قريبآ”.

وظهرت “الديفا” في البوستر الدعائي بشكل مختلف كعادتها، حيث ظهرت بنصف وجه حقيقى والآخر روبوتيك. 

أغنية “إنسان آلى” كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع وميكس وماستر ماهر صلاح ورؤية نضال هانى ومن إنتاج سميرة سعيد وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

سميرة سعيد أو الديفا، كما يُطلق عليها، تعد أكثر مطربات المغرب انتشارا، بدأت الغناء في عام 1968 عندما تخرجت من برنامج مواهب مع الملحن عبدالنبي الجيراري وهو المكتشف الحقيقي للفنانة، وكما غنت العديد من الأغاني المغربية في أواخر الستينيات والسبعينيات ومن أشهرهم «إلهي» و«شكونا إلى حبابنا» و«قل للمليحة» مع عبدالنبي الجيراري و«رمضان أقبل» مع عبدالحميد بنبراهيم ومع بداية الدخول إلى السبعينيات قدمت «كيفاش تلاقينا» و«لحن الذكريات» مع عبدالله عصامي و«بيت الله» و«أنا من أتباع محمد» مع عبدالعاطي أمنا و«لحن جميل» مع عبدالقدار الراشدي و«أنا مغلوبة» و«ياقلبي ارتاح» مع حسن القدميري.

 وبعدها قدمت أعمالا أخرى مثل فايت لي شفتك وأنا والمحال وآش بيني وبينو، انتقالها إلى القاهرة كان في 1977 تعاونت مع الكبار مثل محمد الموجي ومحمد سلطان وحلمي بكر وخالد الأمير وبليغ حمدي وغيرهم.

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