حملات مكثفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذ لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد التعديات والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي نفذت بإشراف علي الكيال، وفضل الجبالي، نائبا رئيس المركز قرارًا بإيقاف حالة تعدٍ بالبناء خارج الحيز العمراني عبارة عن فك شد خشبية على مساحة 100 متر بمطاي البلد التابعة لحي غرب المدينة وبحضور رئيس الحي ومسؤولي الزراعة والتنظيم ومدير الإزالات.

كما قامت بإيقاف حالة تعدٍ بالبناء خارج الحيز العمراني على مساحة 87 مترًا، بعزبة شاكر التابعة لمجلس قروى أبو عزيز، بحضور رئيس القرية ومسؤولي الزراعة والتنظيم ومدير الإزالات، مشيرًا إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون.

وأضاف اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن حي غرب المدينة نظم حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، تحت إشراف بلال طه، رئيس حي غرب ومساعديه وقسم الإشغالات والبيئة وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتأكيده على المتابعة المستمرة لكل الأعمال الصحية، ومن خلال الحملة تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لمبنى عبارة عن بناء غرفه بدون ترخيص على طريق مصر أسوان بالجانب الأيسر من ترعة الإبراهيمية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقانون حفاظًا على أراضي أملاك الدولة.

وأوضح اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة أنه ولليوم الثالث على التوالى تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي حملات التصدي لأشكال التعدى على أملاك الدولة حيثُ تم التصدي لعدد من حالات التعدى على أملاك الدولة بالظهير الصحراوى الشرقى بنطاق قرية البرشا وتم وضع لوحات توضح بأنها ملك القوات المسلحة، كما تم التصدي لحالة تعد على أملاك الدولة بالظهير الصحراوى الغربي بنطاق قرية إبشادات.

وأضاف رئيس مركز ومدينة ملوي بأنه تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية صدر قرار رئيس الوزراء بشأن جعل محور ملوى الصحراوى ضمن أراضي القوات المسلحة بمسافة 2 كيلو متر يمين ويسار الطريق، مؤكدًا على ان رئاسة مركز ومدينة ملوى، تعمل على المضي قدمًا في الحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أنه سيتم فرض هيبة القانون، ومحاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

347243155_931394538098196_5806495992988644110_n

347249362_674371384525102_3031874062890540806_n

347259877_193159967017618_5072626463750947446_n

347394755_791854855781316_6320915607788851081_n

347414936_604298531845458_1519097992603922049_n

348999947_817470589940955_6966528900540911577_n

351107971_1343059242943825_7079391205015430864_n