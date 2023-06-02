الحرب في الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

فى البداية :

أحب أن أوجه الشكر للدكتور زين الذى جعلنىي استمتع بقراءة هذا العمل، وأشكره أنه أتاح لي فرصة الأشتباك مع الرواية فى قراءة ثانية. إن فكرة نقد أدبي لنص روائي، إنه لعمل عظيم وشاق، ومجهد للباحث الأكاديمي، حيث هناك نظريات متعددة، ومداخل كثيرة لدخول النص والولوج إلي عالمه.

ولكني هنا سوف أقدم – قراءة - لأن فكرة تقديم قراءة لنص أدبي هى أكثر شمولية وأوسع فى تلقى العمل، لأن النقد سوف يجعل هناك أدوات جاهزة من قبل على الدخول بها للعمل. وربما ألوىذراع العمل كى أثبت صحة النظرية. ولكن القراءة تعطى مفهوما أرحب للتعرف على النص وجمالاياته والأشتباك معه كقارئ ومبدع أيضا. ورما يضيف القارئ للنص من خلال أتساع أفقه وثقافتهالواسعة.

صفاء عبد المنعم

(الحرب فى الشرق)

قراءة : بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع.

الحرب : بالألف والام (معرف) فهى تعطى تأكيد على معنى الحرب وأهوالها الذى نعرفه جميعا من خلال كتب التاريخ (إنها الحرب، السماء المفزعة أشد زرقة من المعتاد – بريخت).

الشرق : تعطى أكثر من دلالة (شرق قناة السويس – منطقة بورسعيد موطن الأحداث، وتعطى المفهوم الواسع لمنطقة الشرق الأوسط كاملة) فخرجنا من المنطقة الضيقة البلد(بورسعيد) إلى النمطقة الأوسع وهى أشمل وأعم – حتى ولو لم يتطرق لها الكاتب(الشرق الأوسط).

تروى الرواية من عين طفل (البطل/الكاتب) فى الفترة الزمنية من 67 الهزيمة إلى 73 النصر.

ولكن مساحة الزمن داخل الرواية من خلال السرد التاريخى للعائلة يبدأ من 1900 حتى نهاية العمل، وهو رجل ذهب إلى رؤية حياة(آخر من تبقت من العائلة فى مدينة بورسعيد) ومعه أولاده.

طوال الرواية الطفل فى حالة بحث دائم عن (الأمان/ الوطن / المدينة/ الطفولة/ الذكريات/ الحب).

الأهداء إلى مدينة بورسعيد، ونحن نعلم جميعا ويلات الحرب وما حدث فيها قبل الثورة 52 ومحاربة الأنجليز للخروج من مصر وفى 56العدوان الثلاثى وفى هزيمة 67 وحرب الأسستنزاف وحرب 73 .

(لم أكن أتخيل- لم أكن أوثق - كانت روحى هى التى تكتب من أجلها) مدخل مهم لقراءة النص.

فالس حبيب الروح

(زينب)

يبدأ النص بوصف الشتاء (الشتاء فى بورسعيد له مذاق خاص مختلف عن شتاءات العالم) مفهوم واسع لشتاءات مختلفة فى العالم(أشبه بطل قصة عقلة الأصبع) معنى الضيق لكونه صغير، ويحمل معنى واسع بأنه مغامر مثل عقلة الأصبع فى الحكاية التى درسناها جميعا فى المدرسة ونعرف مغماراته.

نبدأ بسؤال : كيف لطفل صغير أن يعرف اسماء الأسطوانات (حتى أنهما كان لديهما أسطوانة صدرت عام 1952 لمقطوعة موسيقية للموسيقى والمناضل اليوناني ميكيس تيودوراكيس بعنوان(هيليكون) كانا يسمعناها حين يشتد بأبى الحنين للثورة) هذا هوالمفهوم الواسع الثقافي للطفل/ الرجل/ الكاتب.

المفروض أن الرواية بدأت سردا من عين طفل (أبدو قصير للغاية، رأسي بالكاد يقترب من حافة مرتبة السرير) سؤال (كيف لطفل فى هذا السن والمعارف لديه قليلة، أن يعرف بأسطوانة صدرت قبل مولده بهذا التفصيل المتمكن حتى لو كان سمع عنها من أحد والديه) إذا الكاتب / البطل هنا يخرجنا من المعنى الضيق للطفولة إلى المفهوم الواسع للحياة والمعارف والتفاصيل السابقة عليه كطفل، ولكنها أتت من وعى الكاتب / البطل/ الطفل/ الراوى.

فى مقطع آخر.

(وقدماها تتحركان ضاربة الأرض، كأنها خلفية موسيقية صوتيه ذات إيقاع راقص من امريكا الجنوبية ينتمى لجابرييل مسترال وأكتافيو باز .. ألخ وجبريل جارسيا ماركيز الذين عرفتهم بعد ذلك بسنوات طويلة).

جملة : الذين عرفتهم بعد ذلك بسنوات طويلة هى المفتاح، هى ما تأكد ما أقصده بالمفهوم المعرفى/الواسع.

إذا دخول الوعى المعرفى (الثقافى) خلال السرد الطفولي أعطى البعد والمفهوم الواسع للمعرفة والأدراك.

- معنى ضيق :

هى / اختارت أن تكون أما بصوت جميل.

هو / أختار أن يكتب روايات وقصصا قصيرة لا يقرأها ولا يعلم بها أحد.

هما أغلقا العالم الواسع عليهما وعلى مشروعهما الصغير (تكوين أسرة سعيدة)

- المفهوم الواسع :

( ربما كانا لا يعلمان أنني يوما ما سأكون مثلهما) كأن كل تاريخ حياتي القادم قد تشكل بعد ذلك من صوتها العذب، ثم تشكلت الروح التى أنتظرت أن أكتب يوما عنهما) أكتب يوما عنهما هى المفهوم الواسع للحقيقة الغائبة عن تكوين الأسرة وتأثير الأهل على الأطفال.

عندنا جملة مفاتيح مهمة.

مفتاح رقم 1( هكذا أحب أن أبدأ ، أن أتحدث عن كل أنثى، الأنثى فى الوجود تسكنها فكرة الأمومة)

الأمومة / معنى ضيق.

لكن فكرة الخلق / بالمفهوم الواسع أكبر وأشمل، لأن الأم تحب الموسيقى ،وتغنى وترسم وتعمل ، وليس الولادة بالمعنى الضيق فقط.

فى هذا الوقت عام 54 ، أطلقت فرقة السيكرز فى انجلترا واحدة من أجمل أغنياتها (لن أجد مثيلا لك أبدا)

الحلم المستقبل الواسع (سيعلمونهم القراءة والموسيقى والرسم والخيال والحكايات وسيطلقونهم كالعصافير فى عالم أخر لم يعرفه أحد من قبل)

جملة - فى عالم آخر لم يعرفه أحد من قبل -.

مفتاح رقم 2.

مفتاح رقم 3 ( لا أحد يصدقني ، بأنى أرى ما لا يرونه .. ستى فقط تعرف)

المعنى الضيق (أراهما دائما فى الصور القديمة البنية اللون والتى علاها صدأ الزمن)

سيدى وستى / معنى واسع عن جدى وجدتى

فهو يعطى السيادة والطاعة وأحيانا العبودية.

مفتاح 4 (اجلس كفاتح أسطورى)

(لا يذهب أبدا بعربته ناحية بورسعيد الغنية، كأن بينها وبينه جرحاقديما غائرا فى نفسه الراضية البسيطة)

وهويركب فوق عربة جده المحملة بالخضار لبيعها فى حى العرب، يرى نفسه كغازي فاتحا وجالسا فوق سفينة.

فصل ستى وسيدى

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من أمتع الفصول للأسباب الأتية :

- الطفل حاضرا فيه بشكل كبير.

- الأحداث تروى من عين هذا الطفل

- ملامح تكوين شخصيتة وتأثيرهما عليه

- رؤيته للعالم من حوله وخصوصا، الأشباح.

- الصغير والشاب وظهورهما له بشكل دائم على الحائط

- تأثير حركة الجد ووجوده معه على عربة الخضار وتكوين صورة بصرية للمدينة.

- تأثير الجدة الكبير عليه من حنان ونوم وحكايات، وكانت هى وهو فقط يعرفان حقيقة الأشباح.

(لا أحد يصدقني، بأني أرى ملا يرونه .. ستي فقط تعرف)

- وجود الموت والتعرف عليه من خلال وجود أخو الجد (الأخ الأكبر)ووصف دقيق للمحتضر.

- وتتصاعد فى أعماقي طبول الحرب والرغبة فى القتال (المفهوم الواسع عند الطفل ورغبته فى القتال / الحرب..) بالمفهوم الواسع للحرب قديمها وحديثها.

(العائلة)

(لا يمكننى أن أتذكر اسماءهم الآن) كلمة الآن تعني الزمن / الرسالة / الكبر.

(أراهم الآن صورا للأسى والمرح، الحياة حقيقه لم تكتمل. الآن هنا معنى ضيق.

(رغبتك وأمنياتك الخالدة فى أنك ستعيش للأبد) كلمة الخالدة / للأبد أعطى معنى واسع لمفهوم الجملة السابقة عن كلمة الآن المحدودة فى الزمن.

تعيش الأسرة فى شقة 60 متر فى حى العرب ثلاث غرف (معنى ضيق للمكان)

ولكن :

المعنى الواسع : ستي وسيدي حجرة، أخت سيدي ببناتها السته حجرة، أنا وأمي وخمس أولاد حجرة.

خرجنا من المعنى الضيق لمساحة الشقة 60 متر إلى المفهوم الواسع لثلاث عائلات يعيشون مع بعضهم البعض فى هذا الحيز الصغير ويسعهم ويصبح هو دنيتهم الواسعة. يا لها من روعة .

أسطورة الموت :

(آه أيها الموت البغيض).

الموت وأسطورة عمته أمينة (أنها تمتلك خاصية لا تمتلكها سوى الثعابين – لم تشعر أبدا بالمعنى الحقيقي للزواج – تزوجت 3 رجال - انجبت 7 بطون – تتاجر فى الروبابيكيا – حتى زوجها(حندق) أسطورة مجهولة، ولذلك بقى فى وعيه دائما أن المعطف هو مقر القيمة، وهنا يذكرنا بمعطف جوجول بالمفهوم الواسع وأهميته عند صاحبه.

أسطورة العمة :

- أحد الأزواج أعطاها الحياة وتزوجها ومنحها عدة قروش

- التحايل على المعايش

- تشترى 10 بيضات وتصنع بهم وليمة.

- تشترى رؤوس الجمبرى من المصنع وتصنع وليمة من شربة الجمبرى والأرز.

هذه المرأة الفقيرة (معنى ضيق) تصبح بمفردها ورغم البؤس (مفهوم واسع) للحياة بالتحايل على المعايش.

نحن فى هذا الفصل ومع هذه الشخصية فى حالة كوميديا سوداء،حتى موت زوجها على السلم مأساة.

فتصبح أيقونة (كأنه لم يتبق منها سوى تجاعيد هائلة تعيد تشكيل نفسها على الجسد الضئيل)

عروس البحر أكتوبر 2020

فى هذا الفصل تم القفز بالزمن، ويحسب له أنه كتب التاريخ كى ينتبه القارئ أننا فى زمن جديد.

الحج إلى شاطئ البحر فى بورسعيد مثلما كانت تفعل الأم (أعلم أنني كأمي على أن أحمل ذلك على كتفي وأن أرحل به إلى بورسعيد) وكأنه هو التاريخ الذى أحمله على ظهري كما قال د. سيد عويس.

أو هو الميراث الذى نرثه من أحد الأبوين (فى القطار الرحلة بالمعنى الضيق)

فتحت دفتر ذكرياتي، الذى أكتب فيه كل تلك الحياة التى بدأت عام 1869 مع أفتتاح قناة السويس – هنا المعنى الواسع للتاريخ/ بورسعيد لؤلؤة الشرق/ أضحت مركزا لحروب طويلة مر بها العالم.

سكن فيها بعض من كل أرواح سكان العالم من كل الجنسيات...هنا أتسع مفهوم بورسعيد البلد إلى بورسعيد التى تحوى أرواح ،بورسعيد تمثل مقبرة/ ومسجدا/ وكنيسة/ ومعبدا لكل أرواح السكان فى الألم.

(بورسعيد التى بنيت على عجل) أصبحت - المفهوم الواسع - إنها رمز للإنسانية ككل فى مواجهة عذاباتها وبهجتها.

أغسطس 1960

استرجاع الذاكرة (فلاش باك) يعود التاريخ مرة أخرى للخلف ( صورة عروس البحر النائمة فى دلال على الشاطئ محلاة بالأصداف) نلاحظ أن الطفل/الرجل/الراوى يبحث عن أسطورته وسط الأسطورين الحقيقين، بداية من سيدي وستي، والعمة أمينة إلى أسطورة عروس البحر وتصورتها التراثية فى أماكن متعددة.

(هكذا مات أبي فى تلك اللحظة التى ظننت فيها أني سيد أمتلك العالم) البحث عن أسطورة خاصة له ولأبيه.

زينب وأنا 1956

(الميلاد فى البحر معجزتي التى ولدت بها) فى نوفمبر عام 1956 كانت الحرب على اشدها، كان عدوانا صارخا ضد كل قيم الإنسانية. نلاحظ أن الطفل هنا قد وعى الحرب ورأها رؤى العين وهو داخل بطن أمه ولكنه كتب عنها بوعى الرجل لا وعى الطفل، ولم يسمع عنها من الأجداد، ولم يقرأ عنها فى كتب التاريخ مثل الحروبالسابقة. ولكنه رأى ومن رأى غير من سمع (كان حي العرب قد أحترق بأكمله، وكانت قنابل النابالم الحارقة قد فعلت مفعولها) فعلت مفعولها مع الجميع وليس معه هو فقط.

الشتات الأول :

(تأخذ زينب ومحمد الطريق إلى بيت جدى لأبى، قرر سيدى وستى لأمى الذهاب إلى رأس البر، أسقط أنا من رحمها إلى مياة الكنال، كان أول ما تذوقته من الحياة تلك المياة المالحة، وأظننى رأيت جنياتى الصغيرات فى تلك اللحظة وأنا أحاول فتح عيني فى الماء) أسطورة الميلاد والتسمية باسم الشيخ صاحب المقام.. لصناعة أسطورة موازية لسطورة الخلق.

الهدية :

القاهرة حرب الأستنزاف 18 يوليو 1969 (معنى ضيق) من يدرى بها لا أحد.

رحلة أبوللو إلى القمر(مفهوم واسع) يشاهده العالم.

ينخفض صوت المذيع، تعلو ذاكرتى، أصوات طلقات المدافع، زخات الرصاص، أصوات الأحذية العسكرية، اطفاء الأضواء، أغلاق المدارس، دهان النوافذ باللون الأزرق ص 78 . هنا الطفل حول مشهد أبوللو إلى مشهد واسع وكبير وعميق داخل نفسه الضيقة فأعطاه - معنى واسع - لمفهوم الحرب.

الشتات الثانى :

(الهجرة القسرية التى لا أعرف نهايتها) ص 82

نلاحظ هنا ، رصد رحلة الشتات المؤقت داخل الوطن الواحد، هجرة أهل المدن الثلاث (السويس الإسماعيلية وبورسعيد)ومعانة الأقامة خارج الأرض(معنى ضيق) إلى المفهوم الواسع الوطن المأزوم بالهزيمة - أى شكل من أشكال النجاح، لكنى نجحت أكثر مما أراد فقط ليشعر بالأمان وأننا بخير - .

أعتقد أن هذه الجملة العفوية على لسان الطفل الناجح فى الإبتدائية هى دلالة ومؤشر على النجاح القادم ولو بعد حين، حتى يفرح الجميع ويعود الغريب إلى وطنه – بلده ( لا يعرفون أن الأطفال هنا يحلمون شأنهم شأن كل أطفال العالم) الأطفال هنا الأولى معنى ضيق – أطفال العالم مفهوم أوسع وأكبر للمعنى تعطى مشروعية وأحقية الحلم للجميع.

- الولد الذى أعاد تلوين العالم - .

جاكت الأب (ميراث) قديم / جديد يرثه الأبن – جاكت معنى ضيق - وفى الطريق أدركت أنها كانت على حق، كانت السترة تظهرنى كرجل كبير- السترة هنا أعطت للطفل مفهوم واسع وأكبر للرجولة.

رسم لوحات للوطن :

(لا أدرى ما الذى دفعنى لرسم عدة لوحات فى كراسة الرسم للمدينة كلها) بهاتين العينين رأيت المالح وأمواجه بمئات الألوان. كانت هدية النجاح / المكافأة زيارة مدينة بورسعيد مهربا داخل سيارة الجرائد ليلا.

(أنها قابعة هناك تنتظرنى) تحويل المعنى الضيق /التهريب إلى مفهوم واسع وهو أنتظار الحبيبة المدينة زيارة حبيبها الطفل. من أمتع المشاهد داخل العمل، وحسن أختيار الأب للهدية، رغم الأخطار التى يمكن أن تواجه الطفل داخل الأرض الخراب. - ساعات ويهبط رائدا الفضاء على سطح القمر – ص 94 .

حول هبوطه على أرض بورسعيد إلى مشهد موازى لهبوط رجل الفضاء على سطح القمر – صنع حدث جلل موازى فى نفس اللحظة وكأنه لا يقل قيمة عنه. فهو يهبط إلى أرض بورسعيد بعد التهجير والحرب والخراب.. مثلما يهبط رجل الفضاء إلى أرض سطح القمر واكتشاف أرض جديدة.

المدن التى تبنيها القطط

بينيلوبى

قولوا لعين الشمس ما تحماشى

مايو 67

حكاية 2 :

دخل أبى المعتقل ( معنى ضيق) ص111 وتحويله إلى مفهوم واسع (أنه ضرب بكل ما قال عبد الناصر عرض الحائط (مفهوم واسع) أرفع رأسك يا أخى، لقد ولى عهد الظلم والطغيان.

كان يرى فى ضرب الرجل للبواب أنقلابا كاملا على كل ما قاله عبد الناصر/ الزعيم من شعارات ثورية آمن بها العمال والفلاحون والبسطاء. المشكلة هنا ليست فى الضرب بالمعنى الضيق، ولكن المشكلة فى الشعارات التى آمن بها الضعفاء، ولم يؤمن بها الكبار الأقوياء(مفهوم واسع لمعنى الضرب/ العنف/ عدم الإيمان/ وتطبيقالشاعرات على أرض الواقع. وقف أمام وكيل النيابة يتحدث عن الأشتراكية والمساواة مستشهدا بأقوال زعيم الأمة (تعددت التهم التى وجهت إليه – التعدى على موظف عام – الضرب والسباب –تحطيم أحد ممتلكات الدولة(المقشة) أتهام بالجنون – تحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية).

يا لله..

تحويل مشهد بمعنى ضيق (عراك) إلى مفهوم واسع لمعنى (العبودية والكذب والتدليس).

إلقاءه فى المعتقل – حدثت هزيمة 67 ، وكأن حدوث الهزيمة هو أنتقام – الرب - من عدم منفذى الشعارات التى نادى بها – الزعيم -وآمن بها – الضعفاء - فكانت الهزيمة أو النكسة هى رد الأعتبار لأكتشاف خواء الشعارات الرنانة، وعدم تطبيقها على أرض الواقع وآمن بها من لم يستطع تنفيذها.

- خرج كثير من المعتقلين ليعود هؤلاء للشوارع يدافعون عن عبد الناصر من أجل أن (لا يتنحى).

- خرج المؤمنين الضعفاء بالشعارات يرفضون تنحى الزعيم.

- محاكمات الطيران

- الأنقلاب على ديجول فى فرنسا

- فى امريكا خرج المناهضين والمتمردين من الهيبيز على حرب فيتنام وعلى نيكسون.

- هناك خرجوا على سلطة الأب وعلى الحرب.

- وهنا خرجوا للتمسك بالأب لأنهم أيتام بدونه، الأبوية حالة قدسية عميقة.

(كان الحال كله عجيبا فى العالم) كنا ندافع عن أبوية عبد الناصر، وفرنسا تهاجم أبوية ديجول الذى ساعد فى إعادة بناء فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية (كل هذا تقوله كتب التاريخ) مفهوم واسع.

ما لم تقله كتب التاريخ (أن عاملا فى مصنع الغزل والنسيج كاد أن يموت فى السجن لأنه آمن بما يقوله آباؤه) ص 149.

الله مرة أخرى.

فصل شبه أخير.

الخريف .. بورسعيد :

أعتقد أن الكاتب وضع نهايتين للرواية بهاتين الجملتين.

الجملة الأولى (هذه خطوة صغيرة لإنسان لكنها خطوة عظيمة للإنسانية !)

الجملة الثانية (وابتسمت تلك الابتسامة الواسعة الفائرة بين غمازتين كبيرتين كانتا رمزا لفتنتها الضاحكة)

زين عبد الهادي

وفى النهاية :

أن لكل حادث سببا ومن المحال أن يحدث شئ من لا شئ،واستحالة تأكيد الشئ ونقيضه فى آن واحد.

ولكن، طريقة السرد وتبنى وجهة نظر الطفل أتاحت للكاتب الفرصة أن يقول ما يريد من خلال هذه العين (الواعية) القارئة للواقع وللأحداث العنيفة والمختلفة على أرض الوطن (الضيق بورسعيد)(الواسع مصر/الشرق) وطريقة النظر إلى الأمور تعتمد على العقل (الواعى/ الكاتب)وعلى البرهان المقنع (ذكر الأحداث وواقعيتها)بالتجربة أو بالدليل. وإن الصراع بين الإنسان ونفسه هو صراع(الخير والشر)

أما الصراع بين الإنسان والقدر هو صراع بين (قوة أكبر من قوة الإنسان) مثل الحروب والكوارث وما ينتج عنهما.