افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بحضور الطيب ومختار جمعة.. الأحد

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، افتتاح ثالث أكبر مساجد مصر مساحة الأحد المقبل الموافق 4 يونيو 2023- بعد مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد أحمد بن طولون ثاني أكبر مساجد مصر مساحة بعد مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة- مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم، الجمعة، إن افتتاح مسجد الظاهر بيبرس، يأتي في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله (عز وجل) وتطويرها وعمارتها، مبنى ومعنى.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن الافتتاح سيكون بحضور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور مولين أشيمباييف، رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والشيخ نوريزباي حاج تاغانولي، المفتي العام ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والسفير خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان الشقيقة.

كان وزير الأوقاف، بحث أمس الخميس، استعدادات افتتاح مسجد الظاهر بيبرس مع السفير خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة، بعد انتهاء تطويره.

ويعد مسجد الظاهر بيبرس أقدم مسجد في العصر المملوكي، حيث شرع السلطان الظاهر بيبرس البندقداري في بنائه عام 665 هـ- 1266م وظلت الشعائر تُقام فيه فترة طويلة، ثم أغلق فترة لأجل التطوير حتى تم تطويره، وسيتم افتتاحه يوم الأحد المقبل، ويشكل معلمًا تاريخيًّا وأثريًّا هامًّا لكلتا الدولتين الشقيقتين مصر وكازاخستان.

ويشكل مسجد الظاهر بيبرس تحفة معمارية شاهدة على روعة البناء في العصر المملوكي، وصحن المسجد محاط بـ4 إيوانات وتعلو محرابه قبة، وهو التخطيط نفسه الذي جاء عليه جامع أحمد بن طولون، ويبلغ طول الجامع 108 أمتار وعرضه 105 أمتار، وللمسجد 3 بوابات رئيسية بارزة عن الواجهات الثلاث عدا الواجهة الجنوبية الشرقية، وإجمالي مساحة المسجد بالخندق والسور المحيط به نحو 18 ألف متر مسطح، وإجمالي مساحة المسجد فقط حوالي 11 ألف متر مسطح.