السكرتير المساعد بقنا يفتتح أعمال إحلال وتجديد مسجد الرشايدة بقرية الحلفاية

افتتح محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، أعمال إحلال وتجديد مسجد الرشايدة بقرية الحلفاية قبلي التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك بحضور الدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والنائب خالد خلف الله عضو مجلس النواب، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى القرية.

وعقب الافتتاح استمع السكرتير العام المساعد والمصلون إلى خطبة الجمعة، التي ألقاها خطيب المسجد، والتي تحدث فيها عن "احترام الكبير"، وتعرض فيها لبعض القصص والمواقف التي حدثت في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، والتي أظهرت مدى احترامهم للكبير، ثم أدى "أبوكريشة" والحضور شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، وعقب ذلك هنأ أهالى القرية بمناسبة افتتاح المسجد، معربًا عن سعادته البالغة بالمشاركة في افتتاح بيت من بيوت العبادة يُذكر فيها اسم الله ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم، مثمنًا دور وزارة الأوقاف في افتتاح العديد من المساجد، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه المساجد في مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الدينى والعمل على نشر الوسطية.

وبعد انقضاء الصلاة ألقي وكيل وزارة الأوقاف كلمة، قدّم خلالها الشكر لكل من ساهم في عمارة هذا المسجد متمنيًا للجميع الخير والقبول، مؤكدًا أن عمارة بيوت الله من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالي، مشيرًا إلى أن الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف على المساجد يسهم في تعميق المفاهيم الصحيحة عن الدين الإسلامي وتعاليمه السمحة ويواجه الأفكار المغلوطة والهدامة، خاصة أن المساجد أصبحت حاليا منارة للعلم والدعوة والوعي.

يُذكر أن المسجد يقع على مساحة ١٧٣ مترًا، وتم إحلاله وتجديدة بتكلفة ٥٠٠ ألف جنيه بالجهود الذاتية، حيث تم تنفيذ أعمال دهانات لصحن المسجد والواجهات وتركيب سيراميك لدورات المياه وبلاط لصحن المسجد وتغيير للسباكة والكهرباء، وتم فرشه من قِبل وزارة الأوقاف.