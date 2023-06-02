العثور على جثتين لشخصين مصابين بطلقات نارية بجوار مدرسة فى قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، على جثتين بهما إصابات طلق ناري بجوار مدرسة الأوسط قمولا، في قرية بشلاو بمركز نقادة، وتم الدفع بقوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثتي "روماني عطا شوقي، يبلغ من العمر 40 عامًا، وطلعت نبية عبدالمسيح، 40 عامًا، مقيمين في أسيوط، بهما إصابات طلق ناري في قرية بشلاو مركز نقادة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتقرر نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طوخ تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.