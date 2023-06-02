الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ممر شرفي و"بوكيه ورد".. كواليس قصة الحب الصينية داخل حرم جامعة طنطا (صور)

كواليس قصة الحب
كواليس قصة الحب الصينية داخل حرم جامعة طنطا

لجأ طالب صينى بالفرقة الرابعة بكلية آداب جامعة طنطا، لحمل خطيبته على كتفه وأهداها “بوكية ورد”، وهو تقليد صيني للتعبير عن التقدير والعرفان.

وأكد الطالب أحمد شريف، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الطالبين مرتبطان رسميًا منذ بداية العام الدراسى الحالى، وتجمعهما قصة حب توجت بالخطوبة.

وأضاف أن الطالبين محبوبين على مستوى الكلية لكونهما خفيفى الظل ويساعدوا الكبير والصغير.

وتابع أنه في آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، اتفق الشاب الصيني مع مجموعة من أقرانه ونظم لها ممرًا شرفيًا وقدم لها “بوكيه ورد” وحملها على كتفه تنفيذًا للتقليد الصيني المتبع في حالات الارتباط.

وقي سياق متصل، أكد الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية آداب طنطا، أن الكلية تستضيف سنويًا الكثير من الطلاب الوافدين للانضمام لبرامجها التعليمية.

وتابع في تصريحات لـ"الدستور" أنه من المقرر تنظيم حفل تخرج لطلاب الفرقة الرابعة للعام الدراسي 2023، بحضور  السفير الصينى، وذلك بعد الانتهاء من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني. 

 

 

طالب صيني آداب طنطا يحمل كتفه خطيبته ويهديها بوكيت ورد

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