الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نائب وزير الثقافة والسياحة الصينى يزور المتحف المصرى بالتحرير

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار رئيس الهيئة الوطنية للآثار ونائب وزير الثقافة والسياحة الصيني، Li Qun، والوفد المرافق له، المتحف المصري بالتحرير، حيث كان في استقبالهم الدكتور على عبدالحليم مدير عام المتحف، الذي رحب بهم واصطحبهم في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة؛ استمراراً لزيارته المواقع الأثرية والمتاحف، خلال زيارته الرسمية الحالية لمصر.

وتضمنت الجولة قاعة كنوز يويا وتويا أجداد الملك إخناتون، وقاعة الملك الذهبي توت عنخ آمون، وقاعات الدولة القديمة والعصر اليوناني الروماني، ومعامل الترميم الموجودة بالمتحف.

وخلال الجولة، قدم لهم الدكتور علي عبدالحليم شرحاً وافياً عن تاريخ مبنى المتحف وما يحتويه من قطع أثرية فريدة ومتميزة وأسلوب العرض المتحفي، وكذلك مشروع تطويره الذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في فبراير الماضي، كما قدم لهم نبذة عن أهم البرامج التعليمية والثقافية وورش العمل والمعارض الأثرية المؤقتة التي ينظمها المتحف ليسلط الضوء من خلالها على أهم الأحداث والفعاليات المحلية والعالمية، وتفعيلا لدوره كمؤسسة ثقافية وتعليمية ومجتمعية تهدف إلى نشر الوعي الثقافي والأثري لدى الجمهور.

كما حرص على إطلاعه على فعاليات المعرض الثقافي للتراث الصناعي الذي نظمه المتحف ضمن فعاليات احتفاله باليوم العالمي للمتاحف، وما يملكه المتحف من تقنيات في هذا المجال، منها ماكينات التهوية والأماكن الخاصة بها داخل المتحف.

وقد أعرب نائب الوزير الصيني عن سعادته بهذه الزيارة، وإعجابه بما يضمه المتحف من قطع أثرية فريدة، كما التقط الصور التذكارية له داخل المتحف تخليدا لهذه الزيارة.

ضم الوفد المستشار الثقافي لدى السفارة الصينية بالقاهرة، ونخبة من أساتذة الجامعات ببكين وشنجهاي المتخصصين بعلوم الآثار والآثار الغارقة والترميم.

يذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، التقى أمس Li Qun  بمقر الوزارة بالزمالك، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

كما زار Li Qun  والوفد المرافق له المتحف القومي للحضارة المصرية واستمتعوا بجولة داخل قاعات المتحف المختلفة وأهم مقتنياته الأثرية التي تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور.

نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني المتحف المصري بالتحرير كنوز يويا وتويا الملك الذهبي توت عنخ آمون المتحف

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