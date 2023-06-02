الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"زراعة الشيوخ" تناقش الاستفادة من منظومة الزراعة الذكية لتوفير المياه

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلى

تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من الأعضاء بالإضافة إلي تقارير اللجنة بشأن عدد من الموضوعات.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول يوم الأحد المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائية سماء سليمان بشأن الاستفادة من منظومة الزراعة الذكية لتوفير المياه".

كما تناقش خلال الاجتماع الثاني  مساء يوم الأحد المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماء سليمان بشأن الاستفادة من منظومة إدارة مياه الآبار التى استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي.

فيما تناقش اللجنة خلال الاجتماع الثالث مساء يوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماء سليمان بشأن الاستفادة من منظومة الرى الذكى لتوفير ثلث المياه المستخدمة في زراعة الأرز والتي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي، وذلك  بحضور المسئولين عن وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتستعرض اللجنة خلال الاجتماع الرابع يوم الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المعد بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب  أحمد القناوى بشأن تطوير مرسى مراكب خزان أسوان لخدمة المناطق والمنشآت السياحية بالجزر الموجودة داخل مجرى نهر النيل خلف الخزان.

فيما تناقش خلال اجتماعيها الخامس والسادس مساء يوم الاثنين المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر الهضيبي بشأن وضع استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم ومنتجات الألبان،  وذلك بحضور  المسئولين من وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والتضامن الاجتماعي.

ويواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلساته العامة يوم الأحد القادم وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتأشيرات العامة المرافقة له.

الاثنين المقبل الإكتفاء الذاتي من اللحوم التنمية الاقتصادية والاجتماعية التعليم العالي والبحث العلمي التغير المناخي الهيئة القومية للاستشعار الزراعة والري المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الموارد المائية والري

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