الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

الموجة الحارة
الموجة الحارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار تقلبات الحالة الجوية على مدار اليوم، موضحة أننا سنشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، ورياحا مثيرة للرمال والأتربة.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة Dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إنه تسود أجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، فضلًا عن وجود فرص لسقوط الأمطار منخفضة الشدة على السواحل الشمالية، مع نشاط في حركة الرياح، منوهة بأنه اعتبارًا من مساء اليوم، سنتأثر بكتل هوائية شمالية ستؤدي إلى تحسن الأحوال الجوية، لنشهد انخفاضًا في درجات الحرارة غدًا.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، قائدي السيارات القيادة بحذر اليوم، وعدم تعرض مرضى الحساسية للأتربة.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري ٤٠ درجة مئوية.

السواحل الشمالية ٣٣ درجة مئوية.

جنوب سيناء ٤٠ درجة مئوية.

شمال الصعيد ٤٢ درجة مئوية.

جنوب الصعيد ٤٣ درجة مئوية.

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