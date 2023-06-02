"القاهرة الإخبارية": شلل تام في حركة القطارات ببريطانيا يُنذر بكارثة كبرى

كشف علاء عبود، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" تطورات الأوضاع في بريطانيا بعد الإضرابات التي شهدتها من سائقي القطارات.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن الإضرابات الحالية التي تشهدها إنجلترا هي جزء من سلسلة طويلة من الإضرابات التي تضرب البلاد بين الحين والآخر وتشهد قطاعات مختلفة.

وأضاف أن إضرابات عمال السكك الحديدية بدأت منذ يونيو الماضي على خلفية النزاع حول الأجور والأوضاع المعيشية وأوضاع العاملين وظروف عملهم في عموم البلاد.

وتابع: "الإضرابات موزعة على جنوب شرق وجنوب غرب وشمال إنجلترا" موضحًا أن 16 شركة وهي الشركات المشغلة لخدمات القطارات والتي يقع النزاع بينها ونقابة سائقي القطارات.

وأشار إلى أن النقابة تريد أن يحدث تفاوض مع الشركات المشغلة لخدمات القطارات بما يتناسب والوصول إلى اتفاق يتناسب مع غلاء المعيشة ونسبة التضخم.

وأوضح أن النقابة تريد زيادات تتناسب مع التضخم الذي يتوقع أن يصل إلى 10%، بالإضافة إلى دفع أجور بزيادات بأثر رجعي لمدة 4 أعوام.