الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يشرف على إزالة "لوحة إعلانات" أعلى عقار بالشرابية

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال جولته التفقدية

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة لحين استقرار الأحوال الجوية واستمرار المتابعة الميدانية للجنة المشكلة لمراجعة اللوحات الإعلانية المثبتة على شاسيهات في عملها للتأكد من سلامة كافة اللوحات حفاظا على حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال إشراف محافظ القاهرة على أعمال رفع شاسيه لوحة إعلانية تابعة لإحدى الشركات الخاصة موجود أعلى أحد العقارات بحي الشرابية، حدث به ميل نتيجة تأثره بالعاصفة الترابية القوية التي تعرضت لها العاصمة ظهر أمس.

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته بتشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث حرصا على حياة المواطنين وممتلكاتهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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