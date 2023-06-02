الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لشدة الرياح.. مصرع عجوز وإصابة أبنه إثر سقوط شجرة على منزلهما بالمنوفية

ارشيفية
ارشيفية

لقى عجوز بالمعاش مصرعه وأصيب أبنه بإصابات بالغة وذلك عقب سقوط شجرة على منزلهما بسبب حالة الطقس السيئ.

وتلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بورود بلاغ بسقوط شجرة على منزل مواطن بإحدى قرى المركز مما تسبب فى وفاته وإصابة أبنه إصابة بالغة.

بالانتقال الفوري تبين سقوط شجرة كبيرة بسبب شدة الرياح أدت إلى انهيار منزل بدائرة المركز ووفاة صاحب المنزل يبلغ من العمر 73 عاما بالمعاش،وإصابة ابنه  طالب بالصف الثانى الثانوى الأزهرى وتم نقلهما إلى مستشفى الشهداء المركزي، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عجوز شجرة مستشفى الشهداء المركزى النيابة العامة اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية مأمور مركز شرطة الشهداء

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