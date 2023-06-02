الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتكلفة 2.2 مليون جنيه.. افتتاح مسجدين جديدين فى البحيرة

المساجد
المساجد

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، اليوم، مسجدين جديدين بمركزي إيتاي البارود والرحمانية بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف. 

وكذلك ضمن الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد داخل جميع مدن وقرى المحافظة.  

 وأكد الدكتور محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة أنه تم افتتاح مسجد عزبة صديق، التابع لقرية صفط الحرية بدائرة مركز إيتاي البارود على مساحة 170م2 وبتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه.

كما تم افتتاح مسجد النور بقرية بشير أغا التابعة لدائرة مركز الرحمانية على مساحة 150م2 وبتكلفة إجمالية مليون جنيه.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أن خطبة الجمعة، جاءت تحت عنوان "احترام الكبير"، مؤكدة أن احترام الكبير قيمة إنسانية نبيلة، وخلق إسلامي أصيل، ونظرة الإسلام إلي الكبار نظرة تقدير وإجلال. وقد دعا ديننا الحنيف إلي احترام الكبير وإكرامه وتبجيله، فهو الذي أفني شبابه في طاعة الله (عز وجل)، وفي خدمة وطنه ومجتمعه. 

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