ربان الكنيسة السريانية يصلي القداس الشهري في كنيسة القديسَين بطرس وبولس

ترأس الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، صلاة القداس الإلهي بحسب الطقس السرياني الأرثوذكسي، في كنيسة مار بطرس وبولس في مصر القديمة.

وخلال ترؤسه صلاة القداس الإلهي دعا للصلاة من أجل جميع الراقدين، واحتفل قدسه أثناء القداس الإلهي بتذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر.

وصرح كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، أن منطقتنا تميزت ببركة عظيمة، وبالتحديد هذه البقعة التي تقدست بزيارتهم الميمونة، وفي ختام القداس الإلهي صلى خدمة خاصة بهذه المناسبة، ووضع الورود أمام الأيقونة المقدسة.

يذكر أن الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، شهد احتفالية عيد دخول السيد المسيح أرض مصر في كنيسة القديسين سرجيوس وواخس (أبي سرجة) في مصر القديمة، التي تعد أحد الأماكن التي زارتها ومكثت فيها العائلة المقدسة عند زيارتها إلى مصر.

