الإسماعيلية الأزهرية تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لامتحانات الثانوية.. غدًا

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية حالة الطوارئ في شتى القطاعات والإدارات التعليمية والمعنية استعدادًا لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية غدًا السبت، الموافق الثالث من يونيو.

من جهته، أكد فضيلة الدكتور أحمد بيومي، مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية، إنهاء الاستعدادات عقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول، المقرر انطلاقها السبت 3 يونيو الجاري، وتوفير الرعاية الصحية والخدمة الطبية لجميع الطلاب، بجانب تأمين مقرات كل لجنة عبر الإدارات كافة، والإجراءات الإدارية اللازمة.

وأوضح بيومي، أنه قد تم تكليف فرق متابعة للمرور على اللجان، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي قد تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها فى أسرع وقت ممكن.

وأشار مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية، إلى أنه قد وجه باحتواء الطلاب والوقوف على مسافة واحدة بين الجميع، مع توفير أفضل بيئة مناسبة للطلاب للإجابة بهدوء وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة، لافتًا إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بالمنطقة تعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العمل باللجان لحظة بلحظة، والرد على كل التساؤلات والاستفسارات، والوقوف على أى عوائق لحلها على الفور.

من جهته، أوضح الدكتور وجيه أحمد عبدالكريم، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، أن إدارة الامتحانات انتهت من جميع أعمالها حيث تم التأكد من تواجد الملاحظين بكل اللجان، هذا ومن المقرر يبدأ طلاب القسم العلمى امتحانات الثانوية الأزهرية غدا السبت في مادتيّ الفقه والحديث.

وأشار الدكتور وجيه عبدالكريم، إلى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية تبدأ غدًا بالقسم العلمي يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، وبالنسبة للقسم الأدبي، فتبدأ الأحد الموافق 4 يونيو 2023، وتنتهي الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.