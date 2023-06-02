الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بديلة عن البلاستيك.. توزيع أكياس ورقية في أسواق الغردقة

صورة من الحمله
صورة من الحمله

تواصل إدارة الإعلام والتثقيف البيئى، التابعة للإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر في توزيع أكياس قماش، صديقة للبيئة للمواطنين، بمنافذ الشركة المصرية وبدالي التموين، بديلا للأكياس البلاستيكية، وللتوعية بأضرار البلاستيك، وذلك بمشاركة إدارة تنظيمالأسرة التابعة لمديرية الصحة. 

وأكدت الإدارة العامة لشئون البيئة بالبحر الأحمر، في بيان لها، أن الحملات التى تقوم بها، جاءت ضمن الجهود التى تبذلها محافظة البحرالأحمر للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجى وطبقا لقانون تنظيم المخلفات رقم202 اسمه 2020، والمادة رقم 18 به والخاصة بحظر التوزيع المجانى للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأوضح بيان الإدارة العامة لشؤون البيئة؛ أن المحافظة تتبنى عدة مبادرات مجتمعية من أجل تغيير ثقافة المواطنين وتوعيتهم بأضرار البلاستيك أحادي الاستخدام على صحتهم وعلى بيئتهم الطبيعية والعمل على توفير بدائل مثل الأكياس الصديقة للبيئة المصنوعة من القماش أو الورق وجاءت ثمار هذه المبادرات من أحد أصحاب مصانع المنسوجات غير المنسوجة، حيث قام بالتبرع بعدد كبير من الأكياس صديقة البيئة للإدارة العامة لشئون البيئة لكى يتم توزيعها على المواطنين بالمجان.

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استخدام الأكياس البلاستيكية الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام الغردقة صديقة للبيئة محافظة البحر الأحمر وزارة التنمية المحلية وزارة التنمية

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