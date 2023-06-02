الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأحد.. انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي" في 8 مراكز بالبحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تنطلق الأحد المقبل، فعاليات المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي"، وتستمر حتى الخميس المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الحملة تنفذ ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" والتي تستهدف 27 محافظة من ضمنها محافظة البحيرة، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تنفيذ فعاليات المرحلة الأولى في الفترة من 4 إلى 8 يوينو الجاري، بإدارات" دمنهور - أبو حمص - شبراخيت - أبو المطامير - الرحمانية - رشيد - التحرير - غرب النوبارية". 

كما أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه سيتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة "مجانًا"، وحرصًا على تلبية الاحتياجات غير الملباه للمجتمع تقرر تنفيذ حمله تنشيطية توعوية وخدمية موسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

كما أكد وكيل الوزارة، أنه سوف يتم تنفيذ الحملة من خلال مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، بالإدارات المذكورة خلال تلك الفترة.

من جهته، أكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان.

كما أوضح الدكتور حمودة الجزار، عن القيام بتنفيذ الندوات الاعلامية الخاصة بمبادرة أيامنا أحلي بكل الإدارات المشاركة، وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بجميع الإدارات المشاركة في جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة.

وسوف تقام هذه الفعاليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة، تحت إشراف الدكتورة أميرة عبدالعال، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

الأستاذ الدكتور ارة الصحة أبوحمص الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الخميس القادم البحيرة المرحلة الأولى من

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