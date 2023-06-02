مصرع ربة منزل سقط عليها سور منزلها فى فايد

لقيت ربة منزل مصرعها في مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، بسبب سقوط سور من المنزل الذى تقيم فيه، بسبب شدة الرياح، وتم نقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التى قررت التصريح بدفن الجثة.

البداية بتلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد سقوط جزء من سور أحد المنازل في منطقة عزبة المغاربة التابعة لمركز ومدينة فايد بسبب العاصفة الشديدة على إحدي السيدات.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن مصرع ربة منزل مقيمة بعزبة المغاربة بأبوسلطان دائرة مركز فايد مصابة بجروح في الرأس وكسور في الجسم ونزيف داخلي، مما تسبب في وفاتها على الفور. تم نقل الجثة إلى مستشفى فايد التخصصي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت التصريح بدفن الجثة.