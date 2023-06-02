الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلاص ما

أسيوط تنتهى من حصاد القمح.. وتوريد 96 ألف طن

حصاد محصول القمح
حصاد محصول القمح

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن الانتهاء من حصاد المساحة المنزرعة من القمح لهذا العام على مستوى المحافظة والتي تبلغ بـ167007 فدانا، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح منذ بدء موسم الحصاد بمختلف المواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع بنطاق المحافظة بلغ ما يزيد على 96 ألفا و311 طن قمح حتى اليوم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأكد سعد انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أي معوقات ومواصلة استقبال الأقماح من المزارعين حتى نهاية الموسم في 30 أغسطس 2023.

وأوضح المحافظ أن هناك تزايدا مستمرا في كميات القمح الموردة ومتوقع زيادتها أيضا خلال الفترة القادمة، خاصة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف المراكز والقرى، مؤكدا حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانيًا لتذليل كل العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم.


وناشد محافظ أسيوط جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد.


ووجه اللواء عصام سعد مسئولي التموين والزراعة بالمتابعة المستمرة لكافة الشون والصوامع والمراجعة الدورية لعملية التوريد للتأكد من تسهيل كافة الإجراءات أثناء استلام القمح والتيسير على المزارعين والتحقق من جودة الأقماح الموردة، ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع، حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعي بجميع صوامع وشون المحافظة.

من جهته، أوضح الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه تم توريد 41233 طنا و815 كجم بشون البنك الزراعي المصري و18959 طنا و662 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 25318 طنا و294 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و165 طنا و700 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و10633 طنا و632 كجم انتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 96311 طنا و103 كجم قمح.

وأشار ممدوح حماد، مدير مديرية التموين، إلى أن أسعار الأقماح هذا العام تختلف وفقًا لدرجة النقاء حيث تم تحديد 1500 جنيه للإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط مقارنة بـ865 جنيها للإردب العام الماضي، كما تم تحديد 1475 جنيهًا للإردب بدرجة نظافة 23 قيراط و1450 جنيها للإردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.

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