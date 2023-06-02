ختام عرض "سكة سفر" لفرقة قصر ثقافة الرديسية في أسوان

شهد مسرح قصر ثقافة الرديسية أمس، ختام ليالي العرض المسرحي "سكة سفر"، للفرقة المسرحية بالقصر.

وتدور أحداث العرض حول الشاعر الذي يروي قصة "ياسين"، ويحب "بهية" ثم يترك البلد وتبحث عنه أمه، و"بهية" تنتظر عودته، وتكثر الأقاويل عنه، ويقام مزاد لمن يتزوج "بهية" وكيفية القضاء على ياسين، وتقتله الأم ولكنه يعيش ليروي ما عاشه في أيام الغربة، ويدعو للتمسك بالأرض وأن بالحب والعمل والأمل لا يوجد مستحيل.

المسرحية تأليف وإخراج عبدالله عطية، ديكور عبداللطيف الأفنان، موسيقى وألحان عبدالباري عبدالعزيز، تصميم استعراضات أحمد أبو السعود، بطولة هاني جمال، مريم عبد السيد، عاطف جرجس، فاطمة فتحى، حسن بدير، طارق كامل، كرم الهوارى، أحمد عبد الجواد، عمرو صادق، محمد خيرى، سيدة مجدى، محمد كشرى، منار ركابى، رحمة ناجى، ندى محمود، ملك خالد، آيه محمد، حسين أحمد، أحمد حامد، إيمان حسينى، إبراهيم محمد.

جاء العرض بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المهندس محمود جمال، المخرج حمدى أبو العلا، الناقد طارق مرسى، وليد فتحى من إدارة المسرح.

يأتي العرض ضمن فعاليات الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، استمرارًا لعروض مسرح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات.

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