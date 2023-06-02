محافظ أسيوط يبحث مشروعات الطرق والرصف بالخطة الاستثمارية 2024

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مع مسئولي الطرق والتخطيط والموازنة مشروعات الطرق والرصف المزمع تنفيذها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 على مستوى جميع مراكز المحافظة، كما استعرض مشروعات الرصف التي تم تنفيذها بالخطة الاستثمارية للعام الحالي 2022/2023.

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كل الأحياء والمدن من أجل إضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، حيث إن الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي توليها الدولة أهمية كبرى.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندسة فيفي شوقي، مدير عام مديرية الطرق بأسيوط وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمحافظة.

حيث تناول اللقاء، مناقشة مقترحات الطرق المزمع رصفها لإدراجها خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024 بكل مركز من مراكز المحافظة مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط ضرورة تنفيذ أفضل المقترحات التي تعود بالنفع على المواطنين فيما يتعلق بمشروعات رصف الطرق استكمالًا لجهود المحافظة في هذا القطاع بالمدن والمراكز لتسهيل الحركة المرورية، والتيسير على مواطني تلك القرى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بإعطاء الأولوية لمشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة لها باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد.

ووجّه المحافظ مسئولي مديرية الطرق والتخطيط والموازنة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لمراجعة كل الطرق المزمع رصفها والاستقرار على الطرق التي سيتم رصفها بالفعل وإعداد بيان تفصيلي بالشوارع بجانب التنسيق مع مسئولي شبكات المرافق قبل الرصف، مشددًا على استبعاد أي طرق محتمل أن يتم بها أعمال مرافق خلال الفترات القريبة موجهًا بتنفيذ الخطط تبعًا للجداول الزمنية والمقاييس الفنية والهندسية مع وضع بدائل للطرق التي بها أعمال مرافق.

وأشار المحافظ إلى جولاته الميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة كل المشروعات التي يجري تنفيذها ومنها أعمال الرصف وصيانة الطرق ورفع كفاءتها، وخاصة تلك الأعمال التي تتم بالطرق العامة والداخلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا بضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لبحث أوجه التعاون في مجال صيانة الطرق، وتقديم الدعم الفني في مختلف المشروعات التي سيجري تنفيذها في قطاع الرصف بالمحافظة.