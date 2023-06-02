مصرع مواطن سقط عليه جزء من سور فى الشرقية

لقي مواطن مصرعه متأثرًا بإصابته بسبب سقوط جزء عليه من سور بالطابق الثانى، أثناء سيره بالشارع في مدينة القرين، بنطاق محافظة الشرقية، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القرين المركزى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى القرين المركزى بوصول مواطن مقيم بالقرين جثة هامدة، وتم التحفظ علي الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القرين.

كشفت التحريات الأولية عن حدوث إصابته التى أودت بحياته، إثر سقوط جزء من سور بالطابق الثانى عليه بسبب الرياح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.