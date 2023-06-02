تنفيذ 13 قرارًا لإزالة التعديات على أراضى الدولة بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن أنه اعتبارًا من 27 حتى 31 مايو 2023، تم تنفيذ 13 قرارًا لإزالة التعديات على أراضي الدولة بحي العامرية ومركز ومدينة برج العرب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وكلّف المحافظ، المهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام مساعد المحافظة، بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، مؤكدًا أن استرداد حق الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، قامت المهندسة جيهان مسعود بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء لتنفيذ حملات الإزالة بكل حسم، مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم استردادها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

من جهته، أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة، إلى أن موجة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة الـ21 مستمرة بشكل يومي، وأنه منذ بدء تنفيذ المرحلة الثانية للموجة تم تنفيذ 13 قرارا لإزالة التعديات على أراضي الدولة منها 8 قرارات لاسترداد أراضي تابعة للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمساحة إجمالية 13.03سهم و1 قيراط و4 قرارات لاسترداد أراضي تابعة لمديرية الزراعة بمساحة 1700م2 بنطاق حي العامرية ومركز ومدينة برج العرب.

وأوضح رئيس جهاز حماية أملاك الدولة أن المرحلة الأولى من موجة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة الـ21 بدأت يوم 29 أبريل 2023 بتنفيذ 19 قرارًا لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة للادارة المركزية للموارد المائية والري بمساحة إجمالية قيراطين و6.58 سهم بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

وفي 30 أبريل، تم تنفيذ 78 قرارًا لإزالة التعديات على أراضي الدولة بجهة الولاية نفسها، حيث تم تنفيذ الإزالة على مساحة إجمالية تُقدّر بـ2.21 سهم، و11 قيراطا، و13 فدانا بالحي ذاته، فضلًا عن تنفيذ حملة إزالة بنطاق حي منتزه أول في عزب التوفيقية وزرزارة وامتداد الفلكي حيث تمت إزالة 5 تعديات.

إزالة التعديات على أراضي الدولة

إزالة التعديات على أراضي الدولة

إزالة التعديات على أراضي الدولة