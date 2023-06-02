الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

16 مدينة جديدة الأبرز.. محطات في معركة الدولة نحو بناء "الجمهورية الجديدة"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أيام قليلة تفصلنا، عن الاحتفال بالذكرى العاشرة على ثورة 30 يونيو، حيث تحتفل مصر بهذا النصر العظيم والذي كان ببمثابة انطلاقة قوية نحو  بناء الجمهورية الجديدة، حيث خاضت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرب البناء والتي لا تقل ضراوة عن معركتها في مواجهة ودحر الإرهاب.

فى هذا السياق رصد “الدستور” أهم المشروعات القومية التى قامت بها مصر خلال السنوات الماضية.

«مشروع قناة السويس الجديدة»

يعد هذا المشروع من أهم المشروعات القومية الكبرى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أن المشروع عبارة عن تفريعة جديدة لقناة السويس الأصلية إلى جانب توسيع وتعميق البحيرات المرة التي هي جزء من القناة الأصل.

ويهدف هذا المشروع إلى تلافي المشكلات التي تتعرض لها السفن حيث توقف قوافل الشمال فترات زمنية طويلة تمتد لـ 11 ساعة في البحيرات المرة ، بالاضافة إلى السماح للسفن العملاقة ( بغاطس 65 قدم) بالمرور بالقناة، وبالتالي زيادة دخل قناة السويس من خلال السماح لفئة جديدة من السفن بالمرور لم يكن باستطاعتها المرور من قبل.

«مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة»

هذا المشروع من أهم وأضخم المشروعات القومية التى تتم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يهدف هذا المشروع إلى  إنشاء أربع مفاعلات نووية تستهدف إنتاج الطاقة الكهربائية من الجيل الثالث المطور بطاقة تصل إلى 4800 ميجاوات كل محطة 1200 وات على أن تبدأ المحطة الأولى في الإنتاج عام 2024.

«مشروع المليون ونصف مليون فدان »

يعد مشروع المليون ونصف المليون فدان إحياء للريف المصري، عبر مجموعة من الدراسات العلمية للمجتمعات العمرانية والأنشطة الزراعية والصناعية، ما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وتوفير فرص عمل ووحدات سكنية للعاملين بهذا المشروع، ويضم 500 ألف فدان في 9 مناطق من بينها الفرافرة القديمة والفرافرة الجديدة ومنطقتا الدخيلة والمغرة

«المدن الجديدة الكبرى (16 مدينة جديدة)»

هذه المدن تعد من أهم مشروعات قومية للرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تعمل على  تقلل الأزمة السكانية والتكدس السكاني بالمحافظات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية والقليوبية وغيرها من ناحية ومن ناحية أخرى توفير فرص عمل للمساهمة في حل أزمة البطالة التي تضرب مصر منذ سنوات، وكذا إنشاء مدن صناعية بتلك المشروعات من أجل خلق فرص جديدة للاستثمار، بما لذلك من عوائد اقتصادية هامة على الدولة ابرزها

العاصمة الإدارية الجديدة

مدينة العلمين الجديدة

مدينة توشكى الجديدة

مدينة الفرافرة الجديدة

مدينة بورسعيد الجديدة

مدينة سوهاج الجديدة

مدينة اسيوط الجديدة

مدينة دمياط الجديدة

« المتحف القومي للحضارة المصرية »

يقع المتحف في مدينة الفسطاط بالقاهرة علي مساحة 33.5 فدان. ويستوعب المتحف خمسين ألف قطعة أثرية تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية بالإضافة إلى عرض لإنجازات الإنسان المصري في مجالات الحياة المختلفة منذ فجر التاريخ حتى وقتنا الحاضر، كما يحتوى على نماذج وصور فوتوغرافية ومخطوطات ولوحات زيتية وتحف فنية وآثار من العصر الحجري والفرعوني واليوناني الروماني والقبطي والعربي وحضارة السودان والعصر الحديث، ويطل موقع المتحف على بحيره طبيعية وهي بحيرة عين الصيرة.

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