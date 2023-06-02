بمشاركة "محيى الدين".. منتدى إفريقيا الإقليمى الثانى يناقش تمويل 6 مشروعات للمناخ

يناقش منتدى إفريقيا الإقليمي الثاني لتمويل مشروعات المناخ الذي سينعقد في كينيا خلال شهر سبتمبر المقبل، سبل تمويل وتنفيذ عدد من مشروعات المناخ بعدد من الدول الإفريقية تستهدف تحقيق أهداف المناخ فضلًا عن إسهامها في تحقيق التنمية المستدامة.

وذلك بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

ويأتي المنتدى في إطار النسخة الثانية من المنتديات الإقليمية الخمسة التي تنظمها الرئاستان المصرية والإماراتية لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين، بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع التحضيري، الذي سيعقد في أبيدجان يوم الإثنين المقبل على هامش اجتماع الرؤساء التنفيذيين الأفارقة، فرص الربط بين هذه المشروعات وجهات التمويل والاستثمار المختلفة.

- قائمة المشروعات التي ستتم مناقشتها