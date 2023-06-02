"التعليم العالى" تدعم تأهيل كليات الجامعات للاعتماد الدولى بـ31 مليون جنيه

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سعي الوزارة الدائم إلى الارتقاء بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، من خلال نشر مفاهيم ضمان الجودة ورفع كفاءة الأداء بهذه المؤسسات وتنمية الموارد البشرية بها، ومن ثم تأهيلها للحصول على الاعتماد من الجهات المختصة مما يؤدي إلى تحقيق جودة أكاديمية ومؤسسية إلى جانب كسب ثقة المجتمع في قدرة الخريجين على المستوى القومي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تطوير المعامل البحثية بهذه المؤسسات وتأهيلها للاعتماد الدولي من أجل رفع كفاءة الخدمة المجتمعية التي تقدمها ورفع مستوى الأبحاث العلمية التي يتم إجراؤها.

وفي هذا الإطار، تلقى عاشور تقريرًا حول جهود وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي في دعم وتأهيل بعض كليات الجامعات المصرية الحكومية للاعتماد الدولي، وذلك من خلال تطوير البيئة التعليمية التي تسمح بتقديم البرامج التعليمية ذات المعايير الأكاديمية المرجعية التي تحقق مواصفات خريج مؤهل للمُنافسة الدولية.

وطرحت وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي مشروعات دعم وتأهيل البرامج الأكاديمية بالجامعات المصرية للاعتماد الدولي، والذي تم التعاقد عليه في دورته الأولى مع 12 كلية في خمس جامعات حكومية، وذلك بدعم مالي قيمته حوالي 31 مليون جنيه للعمل على تطوير البرامج التعليمية بهذه الكليات وتأهيلها للاعتماد الدولي من مؤسسات دولية مُعترف بها.

وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن حصول كلية الإعلام على الاعتماد الدولي من مؤسسة (AQAS) الألمانية يُمثل تقييمًا مرجعيًا دوليًا للجودة في التعليم الإعلامي، ويؤكد مكانة الكلية التنافسية المُتميزة على المستوى الدولي في مجال الإعلام الأكاديمي، وبالتالي يسهم في رفع مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية.

وقد أشاد فريق الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي الذي زار الكلية ضمن إجراءات الاعتماد الدولي بالبنية التحتية وتجهيزات الكلية الخاصة بالعملية التعليمية، والتدريب العملي من استديوهات ومعامل ومطبعة، كما أكدوا أن المناهج والمقررات الدراسية بالكلية متطورة وتنافس في مستواها ما يقدم في كليات الإعلام المناظرة بالجامعات الأمريكية والأوروبية، كما أشادوا بمستوى الطلاب والخريجين والعلاقات الوثيقة بين الكلية وسوق العمل.

وأوضحت الدكتورة حنان جنيد، عميدة كلية الإعلام، أن الكلية بدأت في التأهل للاعتماد الدولي منذ عامين بنجاحها في الفوز بمشروع للتطوير طرحته وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، مؤكدة أن نجاح الكلية في الحصول على الاعتماد الدولي لبرامجها الأكاديمية الأربعة نتاج جهد كبير ومتواصل لفريق العمل بالكلية.

من جهته، أوضح الدكتور الصاوي الصاوي أحمد، مدير وحدة دعم البرامج الجديدة والاستشاري بالوحدة، أن هذا التطور جاء من خلال سعي وزارة التعليم العالي لتطوير منظومة التعليم بالجامعات المصرية للمُنافسة العالمية في مجال التعليم والتعلم والبحث العلمي، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي دشنتها الوزارة في مارس الماضي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، والخاصة بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الدكتور محمد الشاذلي، مدير إدارة دعم الجودة والتأهيل؛ للاعتماد بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي أن الدعم المالي المُقدم من وحدة إدارة المشروعات لكلية الإعلام بجامعة القاهرة بلغ ثلاثة ملايين جنيه مُساهمة في تطوير وتحسين البنية التحتية للكلية، وتحديث البيئة التكنولوجية، بالإضافة للدعم الفني الذي أهل الكلية لاستيفاء الملفات الخاصة بالتقدم للاعتماد.

كما قامت الوحدة بتقديم الدعم اللازم للتعريف بقواعد ومعاييرالوكالة الألمانية للاعتماد، والتعريف بكيفية إعداد الدراسة الذاتية، كما تم إجراء عملية المراجعة اللازمة للدراسة الذاتية لبرامج الكلية قبل إرسالها للوكالة الألمانية، وتنفيذ زيارة المُحاكاة، والتي أوضحت نقاط القوة والنقاط التي تحتاج لتحسين في الكلية قبل زيارة الهيئة الألمانية (AQAS)، وهو ما أشادت به الهيئة الألمانية في تقريرها عن إمكانات الكلية الأكاديمية، والتكنولوجية، وقدرة مناهجها واستوديوهاتها، ومعاملها على المُنافسة مع أرقى الجامعات الأمريكية والأوروبية، والذي كان للمشروع دور بارز في تحقيقها.

واختتم التقرير بالتأكيد على قيام وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي خلال الفترة المُقبلة باستكتمال زيارات الاعتماد الدولي لجميع الكليات المُتعاقد عليها خلال الدورة الأولى لمشروعات دعم وتأهيل البرامج الأكاديمية بالجامعات المصرية للاعتماد الدولي.