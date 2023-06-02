الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا بولا شفيق يترأس قداس ختام الشهر المريمى فى المنصورة

الأنبا بولا شفيق،
الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية

ترأس الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، قداس ختام الشهر المريمي، وذلك برعية يسوع الملك، بالمنصورة.

والتقى المطران الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور بعض الآباء الكهنة، والشخصيات المختلفة.

وفي سياق متصل، ترأس نيافة الأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي للإيبارشية، قداس ختام الشهر المريمي، وذلك بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية.

ونظمت فرقة جنود مريم "أم النعمة الإلهية"، بالاشتراك مع كورال صوت السلام، وكورال ملاكي الحارس، تطوافًا احتفاليًا حول الكاتدرائية.

اقباط الكاثوليك الدكتور أيمن مختار الانبا مكاريوس توفيق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الأنبا مكاريوس الشهر المريمي

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