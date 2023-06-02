الأنبا بولا شفيق يترأس قداس ختام الشهر المريمى فى المنصورة

ترأس الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، قداس ختام الشهر المريمي، وذلك برعية يسوع الملك، بالمنصورة.

والتقى المطران الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور بعض الآباء الكهنة، والشخصيات المختلفة.

وفي سياق متصل، ترأس نيافة الأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي للإيبارشية، قداس ختام الشهر المريمي، وذلك بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية.

ونظمت فرقة جنود مريم "أم النعمة الإلهية"، بالاشتراك مع كورال صوت السلام، وكورال ملاكي الحارس، تطوافًا احتفاليًا حول الكاتدرائية.