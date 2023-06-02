إيبارشية الفيوم للأقباط الأرثوذكس تحتفل بذكرى رسامة الأنبا إبرام

تحتفل إيبارشية الفيوم للأقباط الأرثوذكس، بذكري مرور 38 عامًا على رسامة الأنبا إبرام، مطرانًا على إيبارشية الفيوم.

والأنبا إبرام مطران الفيوم من مواليد قنا في 11 فبراير 1950، وحصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية عام 1975، وعمل مشرفًا لبيت الطلبة بفم الخليج بالقاهرة.

درس بمعهد الدراسات القبطية (قسم الدراسات الأفريقية)، تحت إشراف الأستاذ الدكتورزاهر رياض، وطلب منه السفر لأثيوبيا لمدة ستة أشهر كشرط لتحضير رسالة الماجستير بالقسم لكن لم يتمكن من ذلك ذهب لدير الأنبا بيشوي كطالب رهبنة في 2 أغسطس 1976، وسيم راهبًا في 23 مارس 1977 أشرف على المكتبة ثم بيت الخلوة وسيم قساً في 29 فبراير 1978م

خدم الأنبا إبرام بدولة الإمارات العربية (أبو ظبي - دبي - الشارقة)، سلطنة عمان ودولة البحرين، في المدة 1 ديسمبر 1978 - 22 إبريل 1984م. بانتداب من البابا شنودة، وذلك في كنيسة الأنبا أنطونيوس بأبوظبي بالإمارات تم سيامته قمصاً في 1 أغسطس 1979 وتمت سيامته أسقفاً بيد قداسة البابا شنودة الثالث في عيد العنصرة في 2 يونيو عام 1985

وفي فبراير 1994 م. حصل على شهادة دبلوم معهد الدراسات القبطية قسم التاريخ بتقدير ممتاز، وفي 27 يناير 2004 م. مَنَحَ معهد الدراسات القبطية نيافة الأنبا ابرآم درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في التاريخ القبطي لرسالة عنوانها "الفيوم بين الماضي والحاضر".

وفي عام 2018 قام قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بترقيته مُطرانًا مع خمسة أساقفة آخرين.