استرخاء وبشرة مشرقة.. أسباب ضرورة تدليك الوجه

يسعى الجميع وراء الحصول على بشرة متألقة وشابة، ولكن لا يعرفون أن تدليك الوجه في الروتين اليوم يمكن أن يحدث فرق ملحوظ في شكل وملمس البشرة، بالإضافة إلى مجرد تجربة الاسترخاء، يقدم تدليك الوجه العديد من الفوائد التي تتجاوز حدود عمق الجلد.

من تعزيز الدورة الدموية إلى تقليل التوتر، فإنه ينشط البشرة ويجددها، ما يمنح مظهرا صحيا ومتوهجا، ويمكن أن يساعد تدليك الوجه المنتظم في امتصاص منتجات العناية بالبشرة، مما يعزز فعاليتها.

يقدم “الدستور” في التقرير التالي أهمية تدليك الوجه كمكون أساسي لنظام جمالك، ما يساعدك على كشف الأسرار للحصول على بشرة أكثر إشراقا وتتحدى الشيخوخة نقلا عن موقع Hindustan times.

تقول بوجا تجديف، إخصائية العلاج الطبيعي وخبيرة التجميل، أن هناك العديد من الفوائد المذهلة لتدليك الوجه لصحتك ومظهر بشرتك وهي كالتالي:

1. تحسين الدورة الدموية:

يحفز تدليك الوجه تدفق الدم إلى الجلد ، مما يعزز وصول الأكسجين والمغذيات إلى الخلايا و يمكن أن تعزز هذه الدورة الدموية المتزايدة البشرة وتمنح بشرتك توهجًا صحيًا ومشرقًا.

2. الاسترخاء وتخفيف التوتر:

تتضمن تقنيات تدليك الوجه ضغطًا لطيفًا وحركات إيقاعية يمكن أن تساعد في استرخاء عضلات الوجه وتخفيف التوتر، يمكن أن يوفر أيضًا الاسترخاء العام ويقلل من التوتر، ما قد يساهم في مظهر أكثر شبابًا وراحة.

3. التصريف اللمفاوي:

يلعب الجهاز اللمفاوي دورًا مهمًا في إزالة السموم والفضلات من الجسم ويمكن أن يحفز تدليك الوجه التصريف اللمفاوي ويقلل من الانتفاخ والتورم في الوجه ويساعد في إزالة السموم.

4. تنغيم العضلات وشدها:

يمكن أن يساعد تدليك الوجه المنتظم في تناسق عضلات الوجه وشدها، ما قد يحسن ملامح الوجه ويقلل من ظهور الجلد المترهل أو المتدلي.

5. تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد:

تدليك الوجه خاصة عندما يكون بمرطب أو زيت للوجه، يمكن أن يساعد في تحسين مرونة الجلد وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد ويمكن أن يؤدي التدليك إلى تحفيز إنتاج الكولاجين، ما يساهم في الحصول على بشرة أكثر شبابًا.

6. زيادة امتصاص منتجات التجميل:

عن طريق تدليك وجهك، يمكنك تعزيز امتصاص البشرة لمنتجات العناية بالبشرة.ط، ويساعد التدليك اللطيف على زيادة الدورة الدموية، ما يسمح للمنتجات بالتغلغل بشكل أكثر فعالية وإيصال مكوناتها المفيدة إلى الطبقات العميقة من الجلد.

7. تحسين نسيج الجلد:

يمكن أن يساعد تدليك الوجه في تحسين نسيج الجلد عن طريق تعزيز تجدد الخلايا وتقشيرها ويمكن أن يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة، وإظهار البشرة بشكل أكثر نعومة وإشراقًا.

8. استرخاء الوجه والعناية الذاتية:

يمكن أن يكون الانخراط في روتين تدليك الوجه شكلاً من أشكال الرعاية الذاتية والاسترخاء، إن قضاء الوقت في تدليل نفسك والانغماس في تدليك الوجه يمكن أن يكون تجربة علاجية ويساهم في الرفاهية العامة.