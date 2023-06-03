السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالخطوات لطلاب الشهادة الاعدادية.. تعرف على كيفية تقديم التظلمات

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

تبدأ المديريات التعليمية على مستوى المحافظات التعليمية فى استقبال التظلمات الخاصة بطلاب الشهادة الاعدادية من يوم الأحد المقبل الموافق 4 يونيو، وقد أعلنت العديد من المديريات التعليمية عن خطوات التظلم لطلاب الشهادة الاعدادية فى امتحانات الشهادة الاعدادية وهى كالتالى حسبما أعلنتها وزارة التربية والتعليم.

خطوات التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

- دفع قيمة التظلم في المادة المراد التظلم فيها وقيمة المادة الواحدة 25 جنيهًا.
- يتم الدفع بكنترول الإعدادية.
- الدفع حسب الجدول المعلن ولكل إدارة يوم في الدفع.
- يتم تحديد يوم وموعد الإطلاع علي صورة ورقة الإجابة.
- يوم الإطلاع يأتي الطالب وولي الأمر فقط ومعه صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر ومكتوب عليها رقم الجلوس ولا يسمح بدخول أحد آخر نهائياً.
- يقوم الطالب وولي الأمر باستلام صورة من ورقة إجابته ومراجعتها مع ولي الأمر.
- يستلم الطالب تقرير لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح.
- يقوم الطالب بكتابة المطلوب مثل إعادة تصحيح سؤال أو تصحيح الورقة بالكامل، أو تجميع الورقة مرة أخرى كما يترآى له.
- يقوم الطالب بتسليم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلي مندوب الكنترول والمغادرة.
- يتم تجميع كل التظلمات والتقارير وتسليمها الي موجه عام كل مادة لإعادة التقييم ومراجعة الورقة وإعادة تصحيحها مرة أخرى كاملة.

بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.. تعرف على بدائل الثانوية العامة 2023


- يتم إرسال نتيجة التظلمات بعد 15 يوما من انتهاء آخر موعد للتظلمات إلى الإدارات ويمكن الإطلاع على النتيجة في الإدارة التابعة لك.
- الطلاب الذين تم تعديل درجاتهم يستردون المبلغ المدفوع في المادة بإيصال السداد من التوجيه المالي بالمديرية.
- يتم التعديل في قاعدة البيانات على الجهاز للطلاب الذين تم تعديل درجاتهم.
- لا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولي الأمر.

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