بالخطوات لطلاب الشهادة الاعدادية.. تعرف على كيفية تقديم التظلمات

تبدأ المديريات التعليمية على مستوى المحافظات التعليمية فى استقبال التظلمات الخاصة بطلاب الشهادة الاعدادية من يوم الأحد المقبل الموافق 4 يونيو، وقد أعلنت العديد من المديريات التعليمية عن خطوات التظلم لطلاب الشهادة الاعدادية فى امتحانات الشهادة الاعدادية وهى كالتالى حسبما أعلنتها وزارة التربية والتعليم.

خطوات التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

- دفع قيمة التظلم في المادة المراد التظلم فيها وقيمة المادة الواحدة 25 جنيهًا.

- يتم الدفع بكنترول الإعدادية.

- الدفع حسب الجدول المعلن ولكل إدارة يوم في الدفع.

- يتم تحديد يوم وموعد الإطلاع علي صورة ورقة الإجابة.

- يوم الإطلاع يأتي الطالب وولي الأمر فقط ومعه صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر ومكتوب عليها رقم الجلوس ولا يسمح بدخول أحد آخر نهائياً.

- يقوم الطالب وولي الأمر باستلام صورة من ورقة إجابته ومراجعتها مع ولي الأمر.

- يستلم الطالب تقرير لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح.

- يقوم الطالب بكتابة المطلوب مثل إعادة تصحيح سؤال أو تصحيح الورقة بالكامل، أو تجميع الورقة مرة أخرى كما يترآى له.

- يقوم الطالب بتسليم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلي مندوب الكنترول والمغادرة.

- يتم تجميع كل التظلمات والتقارير وتسليمها الي موجه عام كل مادة لإعادة التقييم ومراجعة الورقة وإعادة تصحيحها مرة أخرى كاملة.



- يتم إرسال نتيجة التظلمات بعد 15 يوما من انتهاء آخر موعد للتظلمات إلى الإدارات ويمكن الإطلاع على النتيجة في الإدارة التابعة لك.

- الطلاب الذين تم تعديل درجاتهم يستردون المبلغ المدفوع في المادة بإيصال السداد من التوجيه المالي بالمديرية.

- يتم التعديل في قاعدة البيانات على الجهاز للطلاب الذين تم تعديل درجاتهم.

- لا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولي الأمر.