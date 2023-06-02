الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"حياة كريمة" تطرح "الصك البلدى" لدعم الأسر المستحقة قبل عيد الأضحى

جريدة الدستور

أعلنت المبادرة الرئاسية لدعم الريف المصرى «حياة كريمة»، اليوم الجمعة، عن طرح صكوك الأضاحي. 

ودعت «حياة كريمة» المواطنين إلى شراء الصك البلدى، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة وإسعادهم قبل عيد الأضحى المبارك.

ويمكن شراء الصك البلدى من خلال البنوك على حساب رقم 45004500 ، أو الاتصال على 01222235554، أو من خلال الموقع الإلكترونى: https://accept.paymobsolutions.com/standalone/?ref=p_LRR2K1BiSmQvZEhmeWlFYXZDanBDVFhqUT09X24vZGN3WHFrWWtYSnN2dldCeTU2eVE9P

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

وزير الاتصالات يتفق مع "سامسونج" على إنشاء مصنع هواتف فى بنى سويف

ماتت زوجته فألقى بنفسه من السادس فى الإسكندرية

بسبب "موبايل".. ضبط المتهمين بقتل شخص بالقاهرة

أتوبيسات لنقل ركاب قطار الإسماعيلية بعد خروجه عن مساره.. ولا إصابات (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس