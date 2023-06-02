"حياة كريمة" تطرح "الصك البلدى" لدعم الأسر المستحقة قبل عيد الأضحى

أعلنت المبادرة الرئاسية لدعم الريف المصرى «حياة كريمة»، اليوم الجمعة، عن طرح صكوك الأضاحي.

ودعت «حياة كريمة» المواطنين إلى شراء الصك البلدى، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة وإسعادهم قبل عيد الأضحى المبارك.

ويمكن شراء الصك البلدى من خلال البنوك على حساب رقم 45004500 ، أو الاتصال على 01222235554، أو من خلال الموقع الإلكترونى: https://accept.paymobsolutions.com/standalone/?ref=p_LRR2K1BiSmQvZEhmeWlFYXZDanBDVFhqUT09X24vZGN3WHFrWWtYSnN2dldCeTU2eVE9P