الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 126 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمنوفية

أزالت فوريه
أزالت فوريه

كشف اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن إزالة 126 حالة تعدٍ منذ بدء أعمال المرحلة الثانية بالموجة الـ21  وحتى الآن بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي انطلقت في 27 مايو الماضي، وتستمر حتى 16 يونيو 2023.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن تلك الإزالات قد تنوعت ما بين (61) حالة تعدٍ (مباني أملاك دولة) بمساحة إجمالية 5141م2، وحالتيِّ تعدٍ على الأراضي الزراعية (أملاك دولة) بمساحة فدان و4 قراريط، فيما تم تنفيذ إزالة لـ(33) حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية (أملاك خاصة) بمساحة 5139،5 م2، وكذا تنفيذ إزالة لـ16 متغيرا مكانيا بمساحة 1429م2، و(14) حالة تعدٍ أخرى عبارة عن  بناء دون ترخيص بمساحة  1610،5 م2.

وأكد المحافظ متابعته المستمرة انتظام سير العمل بالموجة ميدانيًا من خلال غرفة العمليات المركزية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق المستهدف، مشددًا على استمرار التنسيق التام مع جهات الولاية للأراضي التي تمت إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودتها مرة أخرى، مع الاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للأراضي الزراعية للحالات التي تم تنفيذ الإزالة ولم تعود لطبيعتها الزراعية لتعظيم الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي.

يتم ذلك في ضوء جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدى لظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظًا على حقوق وهيبة الدولة. 

أراضي الدولة استرداد اراضي الدولة استرداد أراضي 33 حالة 16 يونيو 2023

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