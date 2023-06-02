الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بلينكن: نعمل على تعزيز القدرات الأوكرانية لدحر الهجمات الروسية

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا، نتيجة أن روسيا انتهكت سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، متهماً الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه أجبر مئات الآلاف على مغادرة منازلهم بسبب الحرب.

وقال "بلينكن"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم الجمعة، نقلته «القاهرة الإخبارية»: «الرئيس جو بايدن أكد ضرورة الاستعداد للعدوان الروسي، ونعمل على تعزيز القدرات الأوكرانية لدحر الهجمات الروسية»، موضحاً أن موسكو تواصل تعزيز الأمن على الحدود الروسية، ونحن  نواصل تعزيز الأمن في الأراضي الأوكرانية، مؤكداً: إننا جمعنا الحلفاء والشركاء لمساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها.

وعن انضمام فنلندا لحلف الناتو، قال وزير الخارجية الأمريكي: انتهى وقت الحياد بالنسبة لفنلندا بعد انضمامها للناتو، وعملنا على مساعدتها لإيجاد حلول لصناعاتها العسكرية.

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