اليوم.. كولر يختار قائمة المعسكر المغلق لمواجهة الوداد

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا مساء اليوم الجمعة استعداداً لمواجهة الوداد المغربى فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا المقرر لها مساء الأحد باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يكون مرانا اليوم هما الفيصل فى القائمة التى ستدخل المعسكر وإن كانت هناك مجموعة من اللاعبين ستكون حسابات المدير الفني مثل رأفت خليل وكرم الدبيس وأيمن أشرف وبرونو سافيو بينما تتم المفاضلة بين شادى حسين وطاهر محمد طاهر لدخول معسكر الفريق لتدعيم الجانب الهجوم.

وقام السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق بتعديل البرنامج التدريبى لزيادة معدلات التركيز لدى اللاعبين قبل خوض المباراتين الأهم فى الموسم الحالى أمام بطل المغرب.

وكان الفريق الأول استأنف تدريباته أمس الخميس بعد الراحة لمدة 24 ساعة الأربعاء وشهد الانتظام الكامل لكل من ياسر ابراهيم ومحمد الشناوى وعلى لطفى وحمدى فتحى لاعبو الفريق العائدين من الإصابة

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة إن على لطفى وحمدى فتحى شفيا من الإصابة بإجهاد العضلة الخلفية وشاركا تدريجيا فى مران الفريق، والأمر نفسه بالنسبة للشناوى الذى غاب الفترة الماضية عن التدريبات لإصابته بشد فى السمانة بينما غاب ياسر ابراهيم بسبب شعوره بالإجهاد.

ويشارك محمد الشناوى فى التدريبات بشكل خفيف ودون قوة لكن فى جميع الأحوال فإنه سيكون أحد العناصر الرئيسية أمام الوداد حيث أكد الشناوى نفسه للجهاز الفنى بأنه جاهز للمشاركة وقيادة الفريق.