الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. كولر يختار قائمة المعسكر المغلق لمواجهة الوداد

مران الأهلي
مران الأهلي

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا مساء اليوم الجمعة استعداداً لمواجهة الوداد المغربى فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا المقرر لها مساء الأحد باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يكون مرانا اليوم هما الفيصل فى القائمة التى ستدخل المعسكر وإن كانت هناك مجموعة من اللاعبين ستكون حسابات المدير الفني مثل رأفت خليل وكرم الدبيس وأيمن أشرف وبرونو سافيو بينما تتم المفاضلة بين شادى حسين وطاهر محمد طاهر لدخول معسكر الفريق لتدعيم الجانب الهجوم.

وقام السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق  بتعديل البرنامج التدريبى لزيادة معدلات التركيز لدى اللاعبين قبل خوض المباراتين الأهم فى الموسم الحالى أمام بطل المغرب.

وكان الفريق الأول استأنف تدريباته أمس الخميس بعد الراحة لمدة 24 ساعة الأربعاء وشهد الانتظام الكامل لكل من ياسر ابراهيم ومحمد الشناوى وعلى لطفى وحمدى فتحى لاعبو الفريق العائدين من الإصابة 
وقال الدكتور أحمد أبوعبلة إن على لطفى وحمدى فتحى شفيا من الإصابة بإجهاد العضلة الخلفية وشاركا تدريجيا فى مران الفريق، والأمر نفسه بالنسبة للشناوى الذى غاب الفترة الماضية عن التدريبات لإصابته بشد فى السمانة بينما غاب ياسر ابراهيم بسبب شعوره بالإجهاد.

ويشارك محمد الشناوى فى التدريبات بشكل خفيف ودون قوة لكن فى جميع الأحوال فإنه سيكون أحد العناصر الرئيسية أمام الوداد حيث أكد الشناوى نفسه للجهاز الفنى بأنه جاهز للمشاركة وقيادة الفريق.

كولر الوداد المغربي الاهلى طاهر محمد طاهر معسكر مغلق ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

وزير الاتصالات يتفق مع "سامسونج" على إنشاء مصنع هواتف فى بنى سويف

ماتت زوجته فألقى بنفسه من السادس فى الإسكندرية

بسبب "موبايل".. ضبط المتهمين بقتل شخص بالقاهرة

أتوبيسات لنقل ركاب قطار الإسماعيلية بعد خروجه عن مساره.. ولا إصابات (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس