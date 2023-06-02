الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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واشنطن ستعرض على موسكو الالتزام بتطبيق بنود معاهدة "نيو ستارت"

جريدة الدستور

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلاً عن مسؤولون أمريكيون، بأن واشنطن ستعرض على موسكو الالتزام بتطبيق بنود معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية حتى 2026 بشرط موافقة روسيا، وفقاً لنبأ عاجل.

وكانت أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها ستوقف "تزويد روسيا بمعلومات عن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية" والتي كانت تتم بموجب معاهدة "نيو ستارت"، ردا على انتهاكات موسكو المستمرة لمعاهدة "نيو ستارت" للحد من التسلح.

ووقعت معاهدة نيو ستارت، في عام 2010، وهي آخر اتفاق لنزع السلاح النووي بين روسيا والولايات المتحدة، وأعلنت موسكو، مطلع أغسطس، تعليق عمليات التفتيش المقررة في مواقعها العسكرية.

وتحد المعاهدة من توسيع الترسانة النووية في كل من القوتين النوويتين بـ1550 رأسا نووية استراتيجية منشورة، أي خفضا بنسبة حوالي 30 في المئة مقارنة بالحد الأقصى السابق المحدد، في عام 2002. وتحدد أيضا عدد صواريخ القاذفات والطائرات القاذفة بـ800.

وتنص المعاهدة أيضا على إجراء عمليات تدقيق لترسانة البلدين، لكنها علقت منذ جائحة كوفيد-19.

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