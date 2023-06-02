بسبب العاصفة الترابية.. مصرع سيدة سقط عليها جزء من سور منزلها بفايد

لقيت سيدة مصرعها إثر سقوط جزء من سور منزلها عليها بسبب عاصفة ترابية ضربت محافظة الإسماعيلية، مساء أمس الجمعة.

تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من النقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز فايد، يفيد بورود بلاغ من هيئة إسعاف الإسماعيلية بمصرع ربة منزل سقط عليها جزء من سور منزلها، في منطقة عزبة المغاربة في نطاق دائرة مركز فايد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع «أميرة أحمد السيد» 43 عامًا، إثر سقوط جزء من سور منزلها الكائن بعزبة المغاربة التابعة لنطاق دائرة مركز شرطة فايد، بسبب العاصفة الترابية، وذلك أثناء تواجدها بمنزلها.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.