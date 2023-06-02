الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة برلمانى بسبب سقوط لافتات إعلانات على الطرق

النائب فريدي البياضي
النائب فريدي البياضي

تقدم الدكتور فريدي البياضي؛ عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته مسئولاً مسئولية مباشرة عن "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات"؛ بحسب قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم  ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠.

وقال البياضي في طلب الإحاطة: “فوجئنا يوم أمس الخميس أن عاصفة ترابية استمرت ربع ساعة (بحسب تقرير هيئة الأرصاد المصرية) أدت إلى سقوط عدد كبير جداً من لافتات الإعلانات على كثير من الكباري والطرق العامة في مناطق متنوعة، ما تسبب في وفاة وإصابة عدد من المواطنين وفي الكثير من التلفيات في السيارات والممتلكات”.

وتساءل النائب عن الإجراءات التي تم تنفيذها لضمان السلامة لهذه اللافتات التي تم التصريح بتركيبها، وعن الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاسبة المسئولين عن تركيب هذه اللافتات، سواء الشركات التي قامت بتركيبها أو المسئولين الذين صرحوا بذلك.

كانت حالة من عدم الاستقرار في طقس أمس، الخميس، سيطرت على محافظات القاهرة الكبرى، وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد من استمرار الموجه الحارة اليوم الجمعة بنفس معدلات الارتفاع عن أمس الخميس، على أن تشهد تلك الموجة انكسارًا مع الساعات الأولى من صباح غد السبت.

وقالت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل فيسبوك، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة والرعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

يذكر أن استقبل مستشفى الهلال بمدينة العاشر من رمضان المهندسة رانيا مصطفى  جثة هامدة اثر إصابتها بكسر في الجمجمة، حيث إنها كانت تسير في شارع عام تزامنًا مع هبوب عاصفة قوية محملة بالأتربة ونتيجة سرعة الرياح تعثرت أثناء سيرها وسقطت على الأرض واصطدم رأسها بسلم، ما أدى لوفاتها.

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