وزير الرى يتابع أعمال الصيانة والتطهير بالقليوبية والشرقية

تفقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، عددًا من الترع وأعمال التطهيرات وحالة المناسيب والتصرفات فى محافظتى القليوبية والشرقية، وأيضًا متابعة موقف المنظومة المائية بالمحافظتين، حيث كان فى استقباله اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتفقد الدكتور سويلم، أعمال التطهيرات وحالة المناسيب والتصرفات فى كل من بحر مويس والرياح التوفيقى وجنابية ١ بر أيمن بحر مويس بزمام محافظة القليوبية، حيث وجه بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة القليوبية بمتابعة الإجراءات التنفيذية لنهو إحلال وتجديد صاولة ك ٣٥ على الرياح التوفيقي "المستخدمة فى حجز المخلفات الطافية على المياه بالترع"، واستبدالها بصاولة جديدة خلال شهر من تاريخه.

كما تفقد وزير الرى بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية، حالة تطهيرات ترعة أبو الأخضر ومصرف أبو الأخضر بزمام محافظة الشرقية.

جولة وزير الرى

وفيما يخص بحر مويس، وجه الدكتور سويلم بدراسة إنشاء صاولة جديدة خلف فم بحر مويس، مع قيام معاون الوزير للمنشآت المائية بتشكيل لجنة فنية لمعاينة كوبري فم ترعة بحر مويس وتقديم تقرير عاجل عنه يستعرض حالة الكوبرى ومدى احتياجه للتأهيل والصيانة، وأيضا قيام معهدي بحوث المياه الجوفية والهيدروليكا بمعاينة ودراسة المسافة خلف فم بحر مويس وتحديد مصدر المياه الأرضية بالأراضي الواقعة بالجسر الأيسر لبحر مويس، وتكليف التفتيش الفني والمالى والإدارى بالوزارة بتحديد أسباب تأخير طرح وتنفيذ عملية إحلال وتجديد كوبري العزيزية على ترعة بحر مويس.

جولة وزير الرى

كما وجه وزير الري بقيام التفتيش الفني بفحص عملية تأهيل جنابية ١ بر أيمن بحر مويس ومراجعة القطاعات المنفذة علي الطبيعة وفحص جميع عمليات التأهيل المسندة للشركة المنفذة لها، وإعداد تقرير فني ومالي عنها، وشدد على ضرورة متابعة التنفيذ واستلام الأعمال وفقا للمعايير الفنية السليمة.

كما وجه الدكتور هانى سويلم، بقيام التفتيش الفني بمراجعة تطهيرات مصرف أبو الأخضر وإعداد تقرير عما تم اتخاذه من إجراءات حياله، مع قيام هيئة الصرف بمراجعة موقف تطهيرات المصارف بمحافظة الشرقية والإفادة بالموقف الحالي، وقيام أجهزة الرى بالتنسيق مع أجهزة محافظتى القليوبية والشرقية لسرعة رفع نواتج تطهيرات الترع والمصارف من علي الجسور.

جولة وزير الرى

وصرح الدكتور هاني سويلم، بأن نسبة وجودة تنفيذ خطة التطهيرات الجارية خلال موسم أقصي الاحتياجات ستكون ضمن عناصر تقييم مستوى أداء قيادات الري بالمحافظات من رؤساء الإدارات المركزية والسادة مديري العموم.

كما أكد متابعته المستمرة لأعمال أجهزة الرى والصرف والميكانيكا لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالى لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.