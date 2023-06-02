محافظ أسيوط يلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبحث معدلات تنفيذ المشروعات

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لقاء مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة معدلات التنفيذ في المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، خاصة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، للانتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين، فضلا عن مناقشة بعض القضايا التي تمس حياة المواطنين من أهالي المحافظة، وإيجاد حلول جذرية سريعة لمشكلاتهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتبادل الرؤى والنقاش حول المشروعات التنموية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 وبحث آليات تنفيذ خطط تطوير المحافظة.

والتقى محافظ أسيوط، خلال شهر مايو الماضي، كلا من النائب المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب اللواء يونس الجاحر، والنائب إبراهيم نظير والنائب محمد حمدي دسوقي والنائب الدكتور حسام حلمي ماضي والنائب حمادة زهير فولي والنائب أحمد حسين جودة والنائب علاء خير الله والنائب الحسيني جلال والنائبة نشوى رائف، أعضاء مجلس النواب، وذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة، ومصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، وأبوغدير عبدالرحمن مدير الموارد البشرية بالمحافظة، ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأشار محافظ أسيوط إلى حرصه على لقاء النواب في إطار التواصل والتعاون المشترك والمستمر معهم من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأكد اللواء عصام سعد الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لعملية تنمية وتطوير الصعيد في مختلف المجالات والقطاعات، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين وتحسين جودتها، وحرص الحكومة على وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية بما يسهم في إحداث تنمية حقيقية، مشيدا بدور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دعم ومساندة جهود المحافظة بما يحقق مصالح المواطنين.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع النواب كافة المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات بنطاق المحافظة، بحضور بعض رؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارات ومديري مديريات الخدمات ومديري العموم بديوان عام المحافظة، كما عرض النواب مجموعة من الطلبات والاستفسارات الخاصة ببعض القرارات التي من شأنها تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما قام المسئولون المعنيون بالرد على طلبات النواب ووعدوهم بدراستها والاستجابة لها في أسرع وقت.

من جهتهم، أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحرص محافظ أسيوط على اللقاء الدوري بهم، مؤكدين أن هذه اللقاءات تعد بمثابة فتح قناة للتواصل والتناغم الكامل بما يتناسب مع احتياجات الشارع الأسيوطي وطموحاته خلال الفترة القادمة، لافتين إلى أن أهم القضايا التي تتصدر اهتماماتهم هي الملفات التي تمس حياة المواطن وتحسين أحواله المعيشية وتخفيف المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا.

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