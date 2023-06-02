الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة|عاصفة ترابية جديدة.. ونقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

عاصفة ترابية جديدة اليوم.. "الأرصاد" توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

عاصفة ترابية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة في المحافظات بمصر.. للمزيد اضغط هنا

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين بالقاهرة

مسجد الإمام الحسين

ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرةً، والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، من مسجد سيدنا الإمام الحسين بن علي، رضي الله عنه، بالقاهرة.. للمزيد اضغط هنا.

موسيمانى: أنا الذى رحلت عن الأهلى.. وغادرت لهذه الأسباب

بيتسو موسيماني

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لأهلي جدة السعودي، عن أسباب رحيله عن تدريب نادي الأهلي المصري.. للمزيد اضغط هنا

تامر حسنى ينهى تصوير "تاج" قريبًا استعدادًا لعرضه

تامر حسني برفقه فريق

ينتظر الفنان تامر حسني الانتهاء من تصوير أحداث فيلمه الجديد «تاج»، الذي تتبقى له أيام قليلة ويصبح جاهزًا للعرض بموسم عيد الأضحى المبارك.. للمزيد اضغط هنا.

المشاط تبحث مع المدير الإقليمى لـ"إيفاد" تنفيذ برامج التنمية الزراعية والريفية

جانب من الحدث

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، دينا صالح، المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز رؤية التنمية الوطنية.. للمزيد اضغط هنا

9 قتلى يدفعون السنغال لحظر فيسبوك وتويتر وواتس آب

السنغال

لقي 9 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر اشتباكات بين الشرطة السنغالية وأنصار زعيم المعارضة في السنغال عثمان سونكو.. للمزيد اضغط هنا

افتتاح أول معرض للفن التشكيلى باستخدام الذكاء الاصطناعى الإثنين المقبل

النفايات البلاستيكية

يفتتح رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، الدكتور نبيل حلمي، في الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين المقبل.. للمزيد اضغط هنا.

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