أخبار الظهيرة|عاصفة ترابية جديدة.. ونقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

عاصفة ترابية جديدة اليوم.. "الأرصاد" توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة في المحافظات بمصر.. للمزيد اضغط هنا

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين بالقاهرة

ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرةً، والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، من مسجد سيدنا الإمام الحسين بن علي، رضي الله عنه، بالقاهرة.. للمزيد اضغط هنا.

موسيمانى: أنا الذى رحلت عن الأهلى.. وغادرت لهذه الأسباب

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لأهلي جدة السعودي، عن أسباب رحيله عن تدريب نادي الأهلي المصري.. للمزيد اضغط هنا

تامر حسنى ينهى تصوير "تاج" قريبًا استعدادًا لعرضه

ينتظر الفنان تامر حسني الانتهاء من تصوير أحداث فيلمه الجديد «تاج»، الذي تتبقى له أيام قليلة ويصبح جاهزًا للعرض بموسم عيد الأضحى المبارك.. للمزيد اضغط هنا.

المشاط تبحث مع المدير الإقليمى لـ"إيفاد" تنفيذ برامج التنمية الزراعية والريفية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، دينا صالح، المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز رؤية التنمية الوطنية.. للمزيد اضغط هنا

9 قتلى يدفعون السنغال لحظر فيسبوك وتويتر وواتس آب

لقي 9 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر اشتباكات بين الشرطة السنغالية وأنصار زعيم المعارضة في السنغال عثمان سونكو.. للمزيد اضغط هنا

افتتاح أول معرض للفن التشكيلى باستخدام الذكاء الاصطناعى الإثنين المقبل

يفتتح رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، الدكتور نبيل حلمي، في الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين المقبل.. للمزيد اضغط هنا.