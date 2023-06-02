ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين فى القاهرة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في النصب على المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من (طالب- مقيم بدائرة القسم) بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص من خلال إعلان عرض سيارة للإيجار بموقع فيسبوك، ولدى تقابلهما بدائرة القسم لمعاينة السيارة قام بالتحصل منه على مبلغ مالى "قيمة إيجار السيارة"، وكذا هاتفه المحمول بدعوى استخدام كشاف الهاتف فى مساعدته لمعاينة السيارة، إلا أنه غافله ولاذ بالفرار بالسيارة مستولياً على المبلغ المالى والهاتف المحمول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفنى، أمكن تحديد بيانات السيارة وتبين أنها مؤجرة لأحد الأشخاص "له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبحوزته مبلغ مالى، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة وكذا متحصلات وقائع سرقة أخرى، وأقر بتخلصه من الهاتف المحمول المستولى عليه بإلقائه بالطريق العام، كما أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم بذات الأسلوب، وأضاف بارتكابه 6 وقائع أخرى، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالسرقة.