قائمة منتخب ألمانيا لفترة التوقف الدولية بشهر يونيو

أعلن هانزي فليك، المدير الفني لـ ألمانيا، عن قائمة منتخب بلاده، لخوض فترة التوقف الدولية المقبلة بشهر يونيو.

ويلعب منتخب ألمانيا أمام بولندا، أوكرانيا وكولومبيا، في مباريات ودية، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، والتي ستنظمها على أراضيها.

قائمة ألمانيا

وجاءت قائمة منتخب ألمانيا لفترة التوقف الدولية القادمة كالآتي:

في حراسة المرمى: برناد لينو - مارك أندريه تير شتيجن - كيفن تراب.

خط الدفاع: ماتياس جينتر - روبين جوسينس - بنجامين هنريكس - ثيلو كيرير - لوكاس كلوسترمان - ديفيد راوم - أنطونيو روديجر - نيكو تشلوتيربيك - ماليك ثياو - ماريوس وولف.

خط الوسط: إيمري كان - ليون جورتسيكا - جوناس هوفمان - يوزوا كيميتش - إلكاي جوندوجان - كيفين شايد - فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: جوليان براندت - نيكلاس فولكروج - كاي هافيرتز - جمال موسيالا - ليروي ساني - تيمو فيرنر.

وغاب عن القائمة سيرج جنابري، توماس مولر، نيكلاس زوله إضافة للمصاب مانويل نوير.