مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف آخر التطورات بالعاصمة السودانية الخرطوم

أكد محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، أن قوات الجيش السوداني تكثف من المواجهات مع "الدعم السريع" في الآونة الأخيرة.

وعن العقوبات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة، قال مراسل القناة إنه لا يوجد رد فعل حتى اللحظة من جانب الجيش السوداني أو الدعم السريع تجاه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن الطرفين مشغولان بالصراع فيما بينهما، ولا يكترثان لتلك العقوبات في الوقت الحالي.

وكشف مراسل القناة عن أن المواطنين ملتزمون بالبقاء في منازلهم خوفًا من اعتداءات «الدعم السريع» التي تمارس اعتداءات كبيرة على الشعب السوداني منذ بدء الصراع، موضحاً أن الجيش السوداني اتخذ قرار تعليق التفاوض مع «الدعم السريع» بسبب عدم التزام الأخيرة بالهدنة التي اتفقا عليها في المملكة العربية السعودية.