الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف آخر التطورات بالعاصمة السودانية الخرطوم

جريدة الدستور

أكد محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، أن قوات الجيش السوداني تكثف من المواجهات مع "الدعم السريع" في الآونة الأخيرة.

وعن العقوبات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة، قال مراسل القناة إنه لا يوجد رد فعل حتى اللحظة من جانب الجيش السوداني أو الدعم السريع تجاه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن الطرفين مشغولان بالصراع فيما بينهما، ولا يكترثان لتلك العقوبات في الوقت الحالي.

وكشف مراسل القناة عن أن المواطنين ملتزمون بالبقاء في منازلهم خوفًا من اعتداءات «الدعم السريع» التي تمارس اعتداءات كبيرة على الشعب السوداني منذ بدء الصراع، موضحاً أن الجيش السوداني اتخذ قرار تعليق التفاوض مع «الدعم السريع» بسبب عدم التزام الأخيرة بالهدنة التي اتفقا عليها في المملكة العربية السعودية.

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

وزير الاتصالات يتفق مع "سامسونج" على إنشاء مصنع هواتف فى بنى سويف

ماتت زوجته فألقى بنفسه من السادس فى الإسكندرية

موسيمانى: أنا الذى رحلت عن الأهلى.. وغادرت لهذه الأسباب

بسبب "موبايل".. ضبط المتهمين بقتل شخص بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس