ضبط عصابة لتزوير المستندات فى القاهرة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للمرور من ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير المحررات المرورية والمستندات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية، وترويجها على عملائهما، مقابل مبالغ مالية، وبحوزتهما (عدد من الأوراق والمحررات المُزورة- عدد من أختام شعار الجمهورية لبعض الجهات الحكومية – عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى).

وبمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه.