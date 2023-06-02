محلل: أوروبا حريصة على عدم حدوث ركود أمريكي حتى لا ينهار اقتصاد العالم

ما زال يشعر البعض بحالة من القلق من وقوع ركود في الاقتصاد الأمريكي علي الرغم من إقرار اتفاق سقف الدين.

وفي هذا السياق، قال مهدي عفيفي، المحلل السياسي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، من المعروف أن الاقتصاد الأمريكي يعد أكبر اقتصاد في العالم وهناك تعليق دائم يقول "إذا كح الاقتصاد الأمريكي يصاب العالم كله بالبرد" علي حد قوله، أي أنه في حالة حدوث أي أزمات في الاقتصاد الأمريكي يتأثر العالم مع تلك الأزمات، نظرا للتعاقدات والتعقيدات بين الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي.

- لماذا تحرص أوروبا على عدم تضرر الاقتصاد الأمريكي؟

وأضاف عفيفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التبادلات التجارية الأمريكية مع أوروبا ومع حتي الصين تعتبر من أكبر تبادلات، لافتا إلي أن الولايات المتحدة أكبر مستهلك لأشياء كثيرة بسبب عدد السكان والرفاهية التي يتمتع بها المواطنون في الولايات المتحدة، وخاصة أن نسبة الانفاق أعلي بكثير من دول كثيرة بما فيها أوروبا.

وأشار "عفيفي" إلى أن القلق الأوروبي من حدوث ركود أمريكي هو قلق طبيعي لأنه في حالة حدوث أي ركود في الاقتصاد الأمريكي سينهار الاقتصاد العالمي أجمع، لافتا إلي أن التعاملات البنكية التي تمر بالاقتصاد الأمريكي هي الأهم، وهي التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي ولذلك أوروبا تكون حريصة جدا ألا يحدث شيء في الاقتصاد الأمريكي.

- عفيفي: رغم التضخم نسبة البطالة منخفضة جدا بالولايات المتحدة

وأكد عفيفي أنه حتى الان لا يوجد أي مؤشرات للركود، مؤكدا أن التضخم شيء عالمي، لافتا إلي أن نسب البطالة منخفض جدا في الولايات المتحدة، مما يعني اننا في حالة جيدة، دائما كانت في العهود السابقة كان هناك نظريات مختلفة عما يحدث الان.

وتابع عفيفي "في الماضي في حالة حدوث تضخم يحدث الركود والبطالة ونحن في حالة مختلفة فى هذا العصر الا وهي وما نسميه زيرو بطالة، لافتا إلي أن البطالة في الولايات المتحدة لا تتعدي نسبتها الـ3.5 %، وبنفس الوقت هناك تضخم لذلك نحن في مرحلة مختلفة وبها نوع من القلق ويعمل العالم أجمع، الولايات المتحدة مع أوروبا على محاولة عدم وقوع العالم في ركود اقتصادي جديد مما سيؤدي الي مشاكل كبيرة حول العالم.

واستطاع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تفادي كارثة عدم قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها، بعدما وافق مجلس النواب على مشروع قانون المسؤولية المالية لرفع سقف الدين الأمريكي.

ومر القانون بعدما أيده 314 عضوا، 165 ديمقراطيا و149 جمهوريا، ورفضه 117. وأحيل المشروع إلى مجلس الشيوخ لمناقشته الخميس والتصويت عليه. وصادقت لجنة القواعد في مجلس النواب الثلاثاء بفارق صوت واحد على مشروع القانون، إثر مفاوضات ماراثونية شاقة.