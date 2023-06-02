"القاهرة الإخبارية" تسلط الضوء على انخفاض قياسى بمعدل المواليد للعام السابع فى اليابان

عرضت فضائية «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن أزمة انخفاض معدل المواليد في اليابان، عقب إعلان وزارة الصحة اليابانية عن أن معدل المواليد في البلاد انخفض للعام السابع على التوالي في 2022 إلى مستوى قياسي.

وكشف التقرير عن أن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، شدد على ضرورة وقف تراجع معدل المواليد في البلاد وجعله أولوية قصوى، وتخطط حكومته لتخصيص 3.5 تريليون ين، 25 مليار دولار سنويًا، لرعاية الأطفال وإجراءات أخرى لدعم الآباء على الرغم من مستويات الدين المرتفعة.

ووفقاً للتقرير: "سيبدأ عدد الشباب في الانخفاض بشكل كبير في العقد المقبل.. الفترة الزمنية حتى ذلك الحين هي فرصتنا الأخيرة لعكس اتجاه انخفاض المواليد".

وأكد التقرير أن جائحة كوفيد-19 تسببت في تفاقم التحديات الديموغرافية في اليابان، إذ ساهم انخفاض عدد الزيجات في السنوات القليلة الماضية في انخفاض عدد المواليد بدوره. كما كانت الجائحة من أسباب زيادة الوفيات، فعدد المواليد الجدد في اليابان انخفض بنسبة 5%، بينما ارتفع عدد الوفيات 9%، وكانت قد سجلت اليابان أكثر من 47 ألف وفاة في العام الماضي نتجت عن جائحة كوفيد-19.