الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" توجه رسالة مهمة للجهات المنظمة لأداء فريضة الحج بشأن الكود التعريفى

فريضة الحج
فريضة الحج

تهيب وزارة الداخلية بكل الجهات المنظمة والمنفذة لأداء فريضة الحج بالالتزام بوجود الكود التعريفي الخاص بالحجاج الذي تصدره البوابة المصرية الموحدة للحج مجانًا لكل حاج وتضعه الجهات المنفذة على جواز سفر الحاج وذلك وفقًا للقانون رقم (84) لسنة 2022م، بالإضافة لإرسال الكود المُشار إليه للشركات الناقلة لاستصدار تذكرة سفر للحاج، كما يتم إرساله إلكترونيًا للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالوزارة حتى تتأكد من وجود الكود التعريفي الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج عند السفر.

وكذا الاطلاع على تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفي حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته للبلاد.

الكود التعريفي هو رقم مسلسل يقرأ بواسطة الحاسب الآلي يمنح للحاج من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج ويصدر مجانًا.. ويُعد وجود الكود التعريفي وثيقة ضمان لكل حاج بصحة وقانونية كل الإجراءات المتبعة وتسجيل وتوثيق كل الخدمات المقدمة للحجاج من الجهات المنظمة، وعدم وجوده يؤدي إلى تأخير سفر الحاج حتى يتم استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المُشار إليه.

كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية أو الإدارية في حالة عدم صحة الكود التعريفي أو الحصول عليه من خارج البوابة المصرية الموحدة للحج.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بأسلوب يمكنهم من استيفاء المستندات وإنهاء الإجراءات اللازمة.

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